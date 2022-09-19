初選獲勝 高德曼答謝華埠
贏得紐約州第十選區國會議員初選的高德曼(Dan Goldman)18日在曼哈頓華埠舉辦首場答謝會，百餘名華裔社區人士參會；高德曼感謝華裔對他的支持，承諾將踐行維護公共安全、支持小商家等政見，並呼籲11月普選積極投票，展現力量。
選舉委員會上周認證8月23日初選結果，高德曼共得票1萬8505張，擴大了初選夜開票時對第二名牛毓琳的差距。他在答謝會上表示，他與華裔社區的聯結很強，並介紹自己的曾祖母為躲避反猶浪潮而來到美國，白手起家，與很多華裔移民相似，「我們都是為了美國夢來到這裡。」
高德曼表示將利用刑事司法方面的經驗，讓社區重獲安全，並支持小商業者繁榮發展；雖然11月普選預計將輕鬆獲勝，仍然呼籲積極投票，用高投票率展現社區的力量。
紐約中華公所主席曾偉康、松柏之家社區服務中心董事局主席李宗保、社區人士李卓勳、「聯合亞美聯盟」(UA3)主席孔振成、前紐約州上訴法院華裔法官凌德麗、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、第65選區州眾議員候選人李榮恩(Grace Lee)、中華總商會董事李金枝等120多名社區人士參加答謝會。
上一則
糧食券本月可領最高額 外加補助
下一則
FB留言