中美友好中國日遊行 布碌崙登場

第20屆慶祝中美友好中國日大遊行文化節於布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

由繁榮華埠總會、福建同鄉會與多位民選官員聯合舉辦的「第20屆慶祝中美友好中國日大遊行 文化節」，18日在布碌崙八大道登場，吸引數千名各族裔民眾觀看，體驗中華傳統文化，活動的文化交融特色，也傳遞「中美友好」主題。

遊行起點設在8大道交63街處，州眾議員 白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和卡范納(Brian Kavanagh)作為活動協辦方參加開幕式。中國駐紐約總領事館領僑處殷民俊副主任、市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉等嘉賓，也送上祝福。

開幕式的重頭戲是蔡李佛師父醒獅團的高空20呎採青，還有華裔小朋友唐文豪(Richard Tang)及主持人演唱美中兩國國歌，都引起熱烈掌聲。

遊行隊伍在舞龍舞獅隊的帶領下，沿著8大道，從62街走到49街。有節奏整齊的腰鼓隊，婀娜多姿的彩帶隊、展示民族服飾的舞蹈隊，還有旗袍美女隊，以及美式啦啦隊。多輛酷炫跑車也加入隊伍。還有各華人 社團組成的隊伍，凸顯華人團體的力量。紐約林姑娘古風社、世界華人網友會等也讓人眼前一亮。