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孫文學校校長張亞中 法拉盛開講

記者鄭怡嫣／紐約報導
張亞中(二排中黑衣)在法拉盛演講，也向僑胞請益。(記者鄭怡嫣╱攝影)
張亞中(二排中黑衣)在法拉盛演講，也向僑胞請益。(記者鄭怡嫣╱攝影)

受美國僑界及各地社團邀請，國民黨中央評議委員、孫文學校總校長張亞中來美進行20天的巡迴演講，18日他於紐約法拉盛，以「救黨、救國、救兩岸」為主軸演講，一方面提出看法，也向僑胞請益，宣揚中山思想與中華文化，希望積極維護兩岸和平。

張亞中表示，兩岸關係的敵意與台灣民眾對歷史文化的身分認同，是目前台灣面臨的「兩座大山」，在兩岸關係，美國這一「操偶人」也對台灣有相當影響，日前，參議院外交委員會通過「台灣政策法」，使得美國對台灣的影響力進一步加大，台灣的自主性更低並更易被左右，政策法並不能保證台灣安全，而是使美軍力量更充分介入台灣，台灣人要知美，但把前途全部寄託美國，「十分危險」。

對於台灣的身分認同問題，他表示，身分認同往往是社會建構與黨派政治宣傳的結果，要勇敢挑戰社會的媚俗，同時，也要促進「藍綠紅」對話，了解爭端出處，此次訪美，除與國民黨對話，他也曾在洛杉磯與台獨聯盟，以及全美中國和平統一促進會聯合會、來自中國大陸的學者專家等討論，明年2月或3月也將計畫再訪美國探討議題。

張亞中法拉盛演講會由國立政治大學美東校友會、大紐約空小聯誼會籌備，紐約台灣同鄉聯誼會、紐約台灣商會、美華工商協會、國際獅子會法拉盛分會等100多人參與活動。

法拉盛 國民黨 洛杉磯

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