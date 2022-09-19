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廢鐵路變公園 森林小丘起跑

記者牟蘭／紐約報導
市長亞當斯宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成公園。(市府提供)
市長亞當斯宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成公園。(市府提供)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，開啟「皇后大道」(QueensWay)計畫第一部，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成占地五英畝、長0.7哩的綠茵的公園，打造類似曼哈頓「高線公園」的新開放空間。

「皇后大道」(QueensWay)總計畫投資1.5億元，最先改建廢棄的鐵路改成線型綠茵公園，還覆蓋亞裔聚居地雷哥公園、蘭岱爾(Glendale)與木港(Woodheaven)，直到歐松公園(Ozone Park)。

選區涵蓋森林小丘的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)歡迎此計畫，她指，「皇后大道」將連結當地的六個社區，為12所學校、七條地鐵

計畫也受到部分民代的反對，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)曾與多位同儕以「皇后連結」(QueensLink)為題，致信大都會運輸署(MTA)，要求延長皇后大道的M線地鐵到自由大道(Liberty Ave.)，其中包括部分「皇后大道」中的廢棄鐵路線路，批評政府不應讓民眾在公共交通與綠化間選擇，市府不應在充分公聽前，做出任何決定。

副市長喬西(Meera Joshi)表示，若地鐵線路繼續擴建，市府會重新設計這項計畫，可能考慮改變目前的路線；大都會運輸署發言人指，皇后大道計畫不會影響地鐵擴建的初步計畫。

市長亞當斯日前宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成占地五英畝、長七...
市長亞當斯日前宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成占地五英畝、長七哩的綠茵的公園。(市府提供)
市長亞當斯日前宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成占地五英畝、長七...
市長亞當斯日前宣布，計畫耗資3500萬元打造森林小丘的廢棄鐵軌成占地五英畝、長七哩的綠茵的公園。(市府提供)

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