啓揚9/24秋季園遊會 各族裔文化表演

啟揚秋季園遊會將於9月24日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

啓揚活動中心近日宣布，往年都有上萬人參加、年度「秋季園遊會」24日(周六)將在法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦，屆時將有各族裔的文化表演，邀請社區同歡。

啓揚活動中心聯合主席羅維宗、活動主任明亮介紹，園遊會已舉辦六屆，每年規模都在增長，本屆活動由市議員黃敏儀辦公室、亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)等七單位合辦，60個非營利組織、社區機構及企業贊助支持，將有36個由各族裔帶來的文化特色表演，包括紐約市立大學皇后學院舞蹈系主任殷梅帶來的舞蹈演出、南美風情表演、新疆民族舞、紐約華語一人一故事劇場(NYMP)自製的反歧視舞台劇 等，屆時，還將有兩個團隊演示並教授防身術。

黃敏儀表示，現場還有供孩童玩耍的充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目，並設投壺、猜燈謎等傳統文化趣味節目，並提供免費的爆米花、棉花糖與小禮品等，此外，紐約勵馨婦幼關懷中心、自強社區中心(Self Help)等非牟利機構代表也將提供諮詢。

園遊會將於24日中午12時至下午4時在法拉盛凱辛納走廊公園舉行，地址是45大道和寇登街(Colden St.)交口。啓揚活動中心電話：(718)359-1888。