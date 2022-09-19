我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

啓揚9/24秋季園遊會 各族裔文化表演

記者鄭怡嫣／紐約報導
啟揚秋季園遊會將於9月24日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
啟揚秋季園遊會將於9月24日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

啓揚活動中心近日宣布，往年都有上萬人參加、年度「秋季園遊會」24日(周六)將在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦，屆時將有各族裔的文化表演，邀請社區同歡。

啓揚活動中心聯合主席羅維宗、活動主任明亮介紹，園遊會已舉辦六屆，每年規模都在增長，本屆活動由市議員黃敏儀辦公室、亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)等七單位合辦，60個非營利組織、社區機構及企業贊助支持，將有36個由各族裔帶來的文化特色表演，包括紐約市立大學皇后學院舞蹈系主任殷梅帶來的舞蹈演出、南美風情表演、新疆民族舞、紐約華語一人一故事劇場(NYMP)自製的反歧視舞台劇等，屆時，還將有兩個團隊演示並教授防身術。

黃敏儀表示，現場還有供孩童玩耍的充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目，並設投壺、猜燈謎等傳統文化趣味節目，並提供免費的爆米花、棉花糖與小禮品等，此外，紐約勵馨婦幼關懷中心、自強社區中心(Self Help)等非牟利機構代表也將提供諮詢。

園遊會將於24日中午12時至下午4時在法拉盛凱辛納走廊公園舉行，地址是45大道和寇登街(Colden St.)交口。啓揚活動中心電話：(718)359-1888。

法拉盛 舞台劇 亞裔

上一則

廢鐵路變公園 森林小丘起跑

下一則

瑪摩利醫院財困爭議 25組織挺管理層

延伸閱讀

緬街「中國日」 500人載歌載舞遊行

緬街「中國日」 500人載歌載舞遊行
法拉盛市中心販毒 19歲男罪成恐囚20年

法拉盛市中心販毒 19歲男罪成恐囚20年
法拉盛的紅玫瑰（九）

法拉盛的紅玫瑰（九）
法拉盛紋身店 遭入室盜竊逾2萬元財物

法拉盛紋身店 遭入室盜竊逾2萬元財物
法拉盛的紅玫瑰（八）

法拉盛的紅玫瑰（八）

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

2022-09-15 02:29

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資