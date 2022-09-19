放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

一名九歲華裔男孩近日在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的人行道上，被一轉入住宅前院車道(driveway)的車輛撞倒，送醫不治。警方稱，肇事司機暫無刑事起訴。

警方稱，16日(周五)下午2點35分左右，一輛2020年日產Murano休旅車在東12街(E.12th St.)和羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)交界的人行道撞倒了李岸(An Li)。

警察 說，35歲的女性駕駛當時在東12街向南行駛，左轉進入自家車道時撞上這名男孩。肇事駕駛留在現場配合警方詢問調查，沒有離開，也沒有面臨刑事指控。

急救人員趕到後，立即將男孩送至瑪摩利醫院急救。一開始，男孩的病情穩定，但後來因出現併發症，急轉直下，當天在瑪摩利醫院去世。

李岸遭遇車禍 的地點，離他家只有半哩。外婆表示，周五下午，李岸剛從附近的一所小學放學，在東12街和羊頭灣路的路口，等她去接回家，卻不料遭遇交通慘禍。外婆18日受訪時反覆說「傷心極了」，不願多談，她說孩子的媽媽正在安排喪事。因為李岸是父母唯一的孩子，爸爸媽媽更是悲傷悲痛，難以自持。