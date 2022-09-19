我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

市府報告：警消人手短缺急救出勤慢 紐約主要犯罪率增加

記者和釗宇／紐約報導
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者胡聲橋／攝影)
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者胡聲橋／攝影)

根據市府近日公布的2022財年「市長管理報告」(Mayor's Management Report)，紐約市的各主要犯罪類別的案件數創歷史新高，但同時受制於人手短缺，市警和消防隊、救護車的出勤速度逐年變慢。

根據報告，全市主要重罪犯罪率增加26%，其中強暴案增加最多為63%，搶劫、重攻擊、重竊案件分別增加了24%、17%、38%；唯一下降的是謀殺案，減少5%。

然而，在截至6月30日的上一財年，市警總局的平均出警時間從前一年的11分40秒增至12分44秒，慢9.1%；相比之下，在新冠疫情之前的2019年，市警總局的平局反應時間為9分55秒。

其中，市警針對所有主要犯罪類別的反應時間為8分26秒，比前一財年的7分52秒變慢；在2019財年，這一時間為僅為6分38秒，與最新數字相差近20％。

上一財年有半數時間處於白思豪(Bill de Blasio)任內，共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，是白思豪激進的政策讓警察不受尊重，因而大量警察提前退休，導致市警局人手不足；「我們需要修正這些錯誤，因為沒有公共安全，就什麼都沒有，人們生活在危險之中。」

同時，市消防局的救護車和消防車反應「危及生命的醫療緊急狀況」的時間，2022財年也比前一財年增長46秒，至9分30秒，增幅為8.7%；這一數字與2020財年相同，當時應急人員因為疫情爆發焦頭爛額，但明顯高於2019財年的8分28秒，相差約10%；而且，2019財年接到的緊急狀況電話有56萬7757通，比2022財年的56萬4412通還多。

紐約市應急人員工會Local 2507主席巴茲雷(Oren Barzilay)表示，市消防局目前缺少數百名應急人員，市府應該投入更多資源；「在應急救護上，每分每秒都很重要，如果救護車不能及時趕到，傷者就可能失血過多而死；如果救護人員數量減少，傷者的等待時間將增加，他們就有可能搶救不及。」

市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者張晨／攝影)
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者張晨／攝影)

警察 白思豪 疫情

上一則

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

下一則

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

延伸閱讀

人手短缺 警消出勤速度變慢 紐約市主要犯罪率增

人手短缺 警消出勤速度變慢 紐約市主要犯罪率增
藍：綠美化數據 青年低薪、犯罪率升高都未解決

藍：綠美化數據 青年低薪、犯罪率升高都未解決
紐約教育總監鬆口 家長連署反高中抽籤

紐約教育總監鬆口 家長連署反高中抽籤
教育局買空氣清淨器 品質惹議

教育局買空氣清淨器 品質惹議
前紐約市長白思豪 今秋到哈佛當訪問學者&授課

前紐約市長白思豪 今秋到哈佛當訪問學者&授課

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

2022-09-15 02:29

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資