大紐約僑界挺台入聯 百人上街頭

大紐約僑界挺台入聯活動17日在曼哈頓舉行，吸引百人到場參與。(記者張晨╱攝影)

第77屆聯合國 大會近日在紐約總部開幕，大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會，於17日在曼哈頓舉行支持台灣加入聯合國的請願大遊行 ；百人以中國駐紐約總領事館為起點，後人群一直遊行到14街聯合廣場；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、台灣立法委員、台灣友邦國聯合國常務代表出席。

影音來源：記者張晨

海外台灣人從1970年代開始，以不同方式呼籲國際社會，在美中關係正常化之時不要犧牲台灣；1971年，一群台灣留學生把鐵鍊綁在身上，另一頭拴在聯合國鐵門上，表達無奈的抗議；直到大約十年前，新生代不斷加入，賦予這個活動新名字「Keep Taiwan Free」，確保台灣的民主自由。

當日的大紐約僑界挺台入聯活動，吸引近百人集結，立法委員范雲及王婉瑜等也到場聲援，人們高舉台灣地圖旗幟及「Keep Taiwan Free」彩旗、T恤；人群除來自紐約外，還有新澤西、大華府、費城 及康州的民眾也到場參與，從台語流利的白髮老者到英語地道的年輕人，甚至外族裔民眾，浩浩蕩蕩。

人群在中領館前高聲吶喊「Keep Taiwan Free！讓台灣加入聯合國！」；至聯合廣場舞台，李光章上台致詞，他表示，台灣是世界的幫手，是一股良善的力量，面對複雜的全球挑戰，現在正是讓台灣參與聯合國，幫忙共尋解決方案的時候。

組織者劉佩芸、吳丞竣表示，幾十年來旅居海外的台灣人從未放棄過希望，每年舉辦活動希望在當地擴大影響力；「一個人的聲音或許渺小，但可一起挺身告訴國際社會」。