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中國「鐵鍊女」人權事件 公民記者受表彰

記者呂賢修／紐約報導
座談會合影，後排左七為趙蘭健。(記者呂賢修╱攝影)
座談會合影，後排左七為趙蘭健。(記者呂賢修╱攝影)

中國江蘇徐州今年初的「鐵鍊女」事件，農村男子涉嫌買妻、鐵鍊上鎖、亂倫、強暴，遭網友持續起底、圍剿；且因涉及大量婦女遭拐賣、官官相護的長期腐敗現象，以及精神病患及婦女人權等議題，海外民運、宗教、新聞自由組織，也持續關注，聲援當地公民記者揭發真相。中國媒體人趙蘭健在雲南偏鄉找到失蹤女孩的親人，錄影證實官方五度聲明均屬掩蓋事實，且突破封鎖於網路廣傳。他近期來到紐約，中國婦權、基督徒公義聯盟等組織，17日於法拉盛舉辦座談，並表彰其勇氣。

趙蘭健曾為中國多家新聞媒體工作，報導如北京垃圾場棄嬰、城市農民工子女學校等社會現象，後期關注環保議題，揭發蒙古騰格里沙漠遭多家企業排放廢棄物污染等，並成為公民記者，為弱勢及公義發聲。他回憶此次在怒江山寨找到失蹤女孩的舅舅，採訪並發布「小花梅舅舅：鐵鍊女不是小花梅」的視頻及文字報導，以證據駁斥政府謊言，並接受海外媒體訪問，但也因此遭公安數十次電話警告。近日輾轉經馬來西亞抵達紐約，他說，自己只是在生活中，實踐公民使命。

與會及錄影發言的各組織代表指，「鐵鍊女」非單一案例，中國尚有成千上萬數目不詳的遭拐賣女性，也有許多人擔心自己會成為下一個受害者。官員對此類犯罪的氾濫，心知肚明但保持沈默，屬官民勾結的群體犯罪。他們譴責中共漠視生命、壓迫言論，支持有勇氣的新聞工作者，也聲援中國婦女人權。與會者也譴責新疆、拉薩，如強迫婦女節育、集中營強暴、強制採集DNA等違反人權政策。

出席人士包括：中國婦權主席張菁 、基督徒公義聯盟主席邵俊、中國民主黨全委會主席王軍濤、時政評論員陳破空、張林、達賴喇嘛和藏人行政中央北美代表辦事處華人聯絡員慈誠嘉措等。美國國際廣播協會主席Ann Noonan、婦權無國界主席Reggie Littlejohn、維吾爾人權項目負責人伊利夏提、視覺藝術家協會主席劉雅雅等則以書面或錄影發言。

公安 北京 法拉盛

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