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華策會健康博覽會 協助民眾獲取資源

記者顏潔恩／紐約報導
華策會布碌崙分會17日在埃里克森公園，舉行健康博覽會。(記者顏潔恩╱攝影)
華策會布碌崙分會17日在埃里克森公園，舉行健康博覽會。(記者顏潔恩╱攝影)

華人策劃協會布碌崙分會17日在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行健康和資源分享活動，專業醫生分享醫學知識、及免費市府、健保諮詢，還有趣味家庭娛樂活動，共有將近十個相關組織參與。

該活動在8大道交66街的公園內舉行，參與的組織除了提供重要資源，還贈送小禮物，一下子便吸引民眾排起長龍；不僅如此，為活躍民眾參與度，主辦方帶來文娛表演如太極、傳統舞蹈、鼓舞、抽獎活動、以及孩子們喜歡的面部彩繪等，不少在公園遊玩的民眾，也一起湊熱鬧。

華策會布碌崙分會主任梅兆波表示，這是自疫情以來的首次健康博覽會，也是15年來首在公園舉行大型活動，邀請來自其他社區、族裔的民眾參與。

梅兆波說，人們對維護健康的意識近年來有提升，而提供相關資源也是不可或缺的一部分，例如社區不少民眾對房屋、食物等方面仍有需求，博覽會的目的就是向他們指明道路，提供相關資源和資訊，讓這些有需要者能夠知道，到哪裡才能獲取幫助。

「這是社區組織提供完善的社區服務最好的例子」，州眾議員白彼得(Peter Abbate)表示，以社區居民的利益為優先考量，並有秩序地將資源帶給他們；他也感謝每位贊助商的支持，該辦公室也將繼續努力，支持華社發展。

華策會布碌崙分會17日舉辦健康博覽會，吸引不少民眾參與。(記者顏潔恩╱攝影)
華策會布碌崙分會17日舉辦健康博覽會，吸引不少民眾參與。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 醫學 眾議員

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