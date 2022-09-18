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松柏之家 25周年籌款晚會

記者顏潔恩／紐約報導
松柏之家社區服務中心近日於布碌崙鳳凰城酒家舉行成立25周年暨籌款晚會。(記者顏潔恩╱攝影)
松柏之家社區服務中心近日於布碌崙鳳凰城酒家舉行成立25周年暨籌款晚會。(記者顏潔恩╱攝影)

松柏之家社區服務中心日前於布碌崙(布魯克林)鳳凰城酒家舉行成立25周年暨籌款晚會；晚會上也表彰多位華裔傑出人士，他們在各自的領域中發光發熱，展現身為亞裔美國人的榮耀。

獲得表彰的傑出人士包括：FOX News周末主播、紐約大學新聞系教授錢震、第17選區州參議員候選人曲怡文、社區人士姚楊勳、社區保護與改善聯盟創辦人及會長李翠珊、州長霍楚(Kathy Hochul)副幕僚長孫雯、以及亞美聯盟行政總監姚久安。

松柏之家社區服務中心董事局主席李宗保表示，該機構25年致力於關注社區發展、為亞裔美國人爭權，至今華裔人口雖占紐約市總人口18%，但獲得市府資金比例相對低，「呼籲所有人積極參與主流社會，讓自己真正融入。」

當晚除主要贊助機構代表出席外，民選官員也為松柏之家獻上表揚獎狀；出席者包括國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)，市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)等人。

亞裔 布碌崙 眾議員

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