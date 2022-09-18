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不打疫苗 紐約市教育局裁員最多

記者張心／紐約報導
日前市教育局教職員工在曼哈頓下城遊行，反對市府疫苗強制令。(本報檔案照)
日前市教育局教職員工在曼哈頓下城遊行，反對市府疫苗強制令。(本報檔案照)

紐約市教育局近日再度解雇850名拒絕接種疫苗的教職員工，使得疫情以來因疫苗原因遭解雇的教育系統員工人數達到2000人。

隨著聯邦疾病防治中心(CDC)和全美其他地區逐步放寬防疫限制，作為全球傳染病高發中心的紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)尚未敢完全放寬對疫苗的接種要求，依舊建議全民接種疫苗，並強制政府工作人員完成接種。

根據市府統計，自從頒布強制疫苗令以來，紐約市共計解雇了2600多名未能在規定期限內，完成完全疫苗接種的政府工作人員，其中又以市教育局被裁人數最多，根據統計，自去年10月29日疫苗規定生效以來，已有1950名的教職員工遭解雇。

將近1300名市教育局人員，在因拒絕接種疫苗而被迫休了一年無薪假之後，其中有450人，包括225名教師和135名教職人員，同意在本月5日新學年開學前，提供疫苗接種證明；而另850人，因為無法提供證明，而被視為「自願辭職」。

「我一直在賭，賭市長會在開學之前取消疫苗強制令，允許我們回去工作，但是最後還是沒能等到」；在布碌崙(布魯克林)當了15年小學老師的加西亞(Rachelle Garcia)表示，自己在疫情期間堅持工作，從未生病，在市教育局拒絕她的宗教豁免申請後，因為未按期接種疫苗被解雇。

「我很生氣、很受傷，感覺被丟棄在旁，毫無價值，連給學生們一個正式的告別都沒辦法」；加西亞表示，自己現在正在申請長島的工作，希望能夠繼續從事教育工作。

有愈來愈多像加西亞一樣被裁員的市府工作人員決定起訴，有人成功，也有人失敗。上周，一名未接種疫苗的警察狀告市警總局成功，法官認為市府未能解釋清楚，究竟為何拒絕該警員的宗教豁免請求。

疫苗 教育局 紐約市

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