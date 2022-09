研究：紐約亞裔占多數公校 接種率66%最高

根據最新報告,亞裔學生多的公校,疫苗接種率明顯較高。圖為布碌崙(布魯克林)日落公園公校。(記者顏潔恩/攝影)

根據紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)最新的研究顯示,全市公校 新冠疫苗 接種率因種族、區域和年級而存在很大差異,但只要是亞裔 占多數的公校,疫苗接種率明顯較高,平均超過六成。

市健康與心理衛生局近日聯合紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)、雪城大學(Syracuse University),和德拉瓦大學(University of Delaware),對全市1500所公校的100多萬名學生進行調研後,在「美國醫學會雜誌」(JAMA Network)上發布名為「紐約市亞太裔健康」(Health of Asians and Pacific Islanders in New York City)的最新研究報告。

報告指出,亞裔學生占多數的公校疫苗接種率排名第一,接種率可達到66.2%;西語裔占多數的公校,接種率約為53.5%;而以白人和非洲裔為主要人口的公校,接種率則不足一半,約僅有44%。

此外,該報告也發現,全市五大區的疫苗接種也存在差異,曼哈頓區公校排名第一,高達59.7%;而史泰登島的公校平均疫苗接種率僅為38.6%;在進一步分析後,該報告發現,無論是哪個區,只要是亞裔占多數的公校,該校的疫苗接種率一定是當地最高。

與此同時,報告中還顯示,初中和高中的疫苗接種率平均達到64.9%,高於小學的38.8%。

負責該研究的紐約大學格羅斯曼醫學院教授艾爾貝爾(Brian Elbel)表示,了解疫苗接種會因為種族、地區性出現差異,將對未來推行政策和疫苗普及有重要作用。

艾爾貝爾進一步表示,雖然對成人的疫苗接種已經有了類似研究,但是紐約市對於族裔如何影響兒童接種,還缺乏明確認識;「研究發現,各族裔成年人既有的模式習慣,在年紀較小的學童間也存在,但在同一個城市的不同區域之間,仍然存在差異。」