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研究：紐約亞裔占多數公校 接種率66%最高

記者張心／紐約報導
根據最新報告，亞裔學生多的公校，疫苗接種率明顯較高。圖為布碌崙(布魯克林)日落公園公校。(記者顏潔恩／攝影)
根據最新報告，亞裔學生多的公校，疫苗接種率明顯較高。圖為布碌崙(布魯克林)日落公園公校。(記者顏潔恩／攝影)

根據紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)最新的研究顯示，全市公校新冠疫苗接種率因種族、區域和年級而存在很大差異，但只要是亞裔占多數的公校，疫苗接種率明顯較高，平均超過六成。

市健康與心理衛生局近日聯合紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)、雪城大學(Syracuse University)，和德拉瓦大學(University of Delaware)，對全市1500所公校的100多萬名學生進行調研後，在「美國醫學會雜誌」(JAMA Network)上發布名為「紐約市亞太裔健康」(Health of Asians and Pacific Islanders in New York City)的最新研究報告。

報告指出，亞裔學生占多數的公校疫苗接種率排名第一，接種率可達到66.2%；西語裔占多數的公校，接種率約為53.5%；而以白人和非洲裔為主要人口的公校，接種率則不足一半，約僅有44%。

此外，該報告也發現，全市五大區的疫苗接種也存在差異，曼哈頓區公校排名第一，高達59.7%；而史泰登島的公校平均疫苗接種率僅為38.6%；在進一步分析後，該報告發現，無論是哪個區，只要是亞裔占多數的公校，該校的疫苗接種率一定是當地最高。

與此同時，報告中還顯示，初中和高中的疫苗接種率平均達到64.9%，高於小學的38.8%。

負責該研究的紐約大學格羅斯曼醫學院教授艾爾貝爾(Brian Elbel)表示，了解疫苗接種會因為種族、地區性出現差異，將對未來推行政策和疫苗普及有重要作用。

艾爾貝爾進一步表示，雖然對成人的疫苗接種已經有了類似研究，但是紐約市對於族裔如何影響兒童接種，還缺乏明確認識；「研究發現，各族裔成年人既有的模式習慣，在年紀較小的學童間也存在，但在同一個城市的不同區域之間，仍然存在差異。」

報告中還提到，除了疫苗接種率較其他族裔高以外，紐約市亞裔的肥胖率低於其他族裔，對水果和蔬菜的消費率也較高；亞裔定期進行結腸癌檢查、愛滋病檢測和預防性洗牙的比率，低於全市平均；此外，全市近四分之一的亞裔男性有抽菸習慣；亞裔孕婦在報告自己罹患產後抑鬱症的比率，也高於全市平均。

根據市衛生局最新研究顯示，全市公校新冠疫苗接種率因種族、區域和年級存在很大差異。...
根據市衛生局最新研究顯示，全市公校新冠疫苗接種率因種族、區域和年級存在很大差異。(取自市衛生局報告)

疫苗 公校 亞裔

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