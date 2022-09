為1100萬弒母 華男認罪恐判無期徒刑

陳寶拉生前與兩個兒子在錫安國家公園旅行,左為吳傑瑞。(取自陳寶拉臉書)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)16日宣布,涉嫌在2019年初,殺害65歲母親陳寶拉(Paula Chin,姓名均為音譯)的25歲男子吳傑瑞(Jared Eng,姓名均為音譯)認罪,遭檢方控二級謀殺罪(Murder in the Second Degree),面臨最高22年至無期徒刑,將於10月18日(周二)量刑。

警方於2019年2月4日接獲吳傑瑞報案,表示陳寶拉失蹤數日,接獲報案隔日,於新澤西 摩利斯鎮(Morristown)陳寶拉擁有的另一處房屋的垃圾堆裡,發現她的屍體被裝在黑色垃圾袋中,身上有多處刀傷,頭部有被鈍器撞擊的痕跡;調查中也在現場發現了血跡、帶血手套及膠帶。

根據檢方起訴書,吳傑瑞於1月31日駕駛母親陳寶拉的2004年灰色豐田 車,在她位於摩利斯鎮和曼哈頓翠貝卡Vestry街的兩處住所間來來回回,並在當日早上將母親屍體用黑色垃圾袋包裹丟棄,用來運送屍體的車子則停在翠貝卡住所附近。

吳傑瑞後列為嫌疑人逮捕,期間他堅決否認自己的弒母行為,表示「我很愛她,她給了我一切」。

陳寶拉慘遭親生兒子殺害。(取自陳寶拉臉書)

檢方調查,發現吳傑瑞因父親財產問題,與陳寶拉發生爭執,陳寶拉計畫停止對他的金援,才引起吳傑瑞的殺意,以便更快取得財產繼承權;根據警方取得的對話紀錄,吳傑瑞在與女友的通話中曾說「她過了好一陣子才死」;且吳傑瑞在受訪時還曾表示,「母親值1100萬元」。

吳傑瑞在謀殺親母後,消毒翠貝卡公寓案發現場,並在另外兩人的幫助下棄屍;檢方表示,案發後吳傑瑞傳了多封簡訊,包括「已經完成了」、「我自由了」、「我擺脫了麻煩」。

檢方表示,案發後幾天,吳傑瑞還修改陳寶拉的的銀行帳戶密碼,並找律師辦理財產繼承,甚至研究處理屍體的各種方法,包括在Google上搜索「DIY骨粉」(DIY bone meal)信息。