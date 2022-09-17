我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

為1100萬弒母 華男認罪恐判無期徒刑

記者張心／紐約報導
陳寶拉生前與兩個兒子在錫安國家公園旅行，左為吳傑瑞。(取自陳寶拉臉書)
陳寶拉生前與兩個兒子在錫安國家公園旅行，左為吳傑瑞。(取自陳寶拉臉書)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)16日宣布，涉嫌在2019年初，殺害65歲母親陳寶拉(Paula Chin，姓名均為音譯)的25歲男子吳傑瑞(Jared Eng，姓名均為音譯)認罪，遭檢方控二級謀殺罪(Murder in the Second Degree)，面臨最高22年至無期徒刑，將於10月18日(周二)量刑。

警方於2019年2月4日接獲吳傑瑞報案，表示陳寶拉失蹤數日，接獲報案隔日，於新澤西摩利斯鎮(Morristown)陳寶拉擁有的另一處房屋的垃圾堆裡，發現她的屍體被裝在黑色垃圾袋中，身上有多處刀傷，頭部有被鈍器撞擊的痕跡；調查中也在現場發現了血跡、帶血手套及膠帶。

根據檢方起訴書，吳傑瑞於1月31日駕駛母親陳寶拉的2004年灰色豐田車，在她位於摩利斯鎮和曼哈頓翠貝卡Vestry街的兩處住所間來來回回，並在當日早上將母親屍體用黑色垃圾袋包裹丟棄，用來運送屍體的車子則停在翠貝卡住所附近。

吳傑瑞後列為嫌疑人逮捕，期間他堅決否認自己的弒母行為，表示「我很愛她，她給了我一切」。

陳寶拉慘遭親生兒子殺害。(取自陳寶拉臉書)
陳寶拉慘遭親生兒子殺害。(取自陳寶拉臉書)

檢方調查，發現吳傑瑞因父親財產問題，與陳寶拉發生爭執，陳寶拉計畫停止對他的金援，才引起吳傑瑞的殺意，以便更快取得財產繼承權；根據警方取得的對話紀錄，吳傑瑞在與女友的通話中曾說「她過了好一陣子才死」；且吳傑瑞在受訪時還曾表示，「母親值1100萬元」。

吳傑瑞在謀殺親母後，消毒翠貝卡公寓案發現場，並在另外兩人的幫助下棄屍；檢方表示，案發後吳傑瑞傳了多封簡訊，包括「已經完成了」、「我自由了」、「我擺脫了麻煩」。

檢方表示，案發後幾天，吳傑瑞還修改陳寶拉的的銀行帳戶密碼，並找律師辦理財產繼承，甚至研究處理屍體的各種方法，包括在Google上搜索「DIY骨粉」(DIY bone meal)信息。

根據檢方先前的起訴書，吳傑瑞的兩名女友為幫兇，分別是時年21歲的Caitlyn ORourke和18歲的Jennifer Lopez；Lopez承認自己幫忙清理犯罪現場，在翠貝卡住宅外，與另一人從樓內拉出被鮮血浸染的行李袋，放在汽車後備箱內，並幫忙搬運屍體；而O'Rourke在被告知實情經過後，也同意幫忙處理屍體及消滅犯罪現場的證據。

吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。(取自陳寶拉臉書)
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。(取自陳寶拉臉書)

曼哈頓 豐田 新澤西

上一則

阻討薪舉報3無證員工 紐約州華男被訴

下一則

紐約州住房補助金分配使用緩慢 主計長：恐將逾期失效

延伸閱讀

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」超駭人

Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」超駭人
要出大事了？4米深海巨魷沖上岸 深埋沙中死因成謎

要出大事了？4米深海巨魷沖上岸 深埋沙中死因成謎
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
有藝思／克林姆金色傳奇沉浸展 9月閃耀紐約

有藝思／克林姆金色傳奇沉浸展 9月閃耀紐約

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬