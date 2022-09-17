華埠公園無故捅人判10年 受害華男籲延長刑期

去年穆夫里希在華埠哥倫布公園附近，從後持一把八吋長的尖刀捅傷路過的華男麥克，案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨／攝影)

去年2月發生在曼哈頓華埠 街頭的一起華男 無故遭捅案，日前高等法院宣布判決，嫌犯葉門男子穆夫里希(Salman Muflihi)刑期十年，以及五年的獄外監管；但該結果卻令險些喪命的當事華男麥克(Michael Z，化名)不滿，他表示，此案對亞裔 群體至關重要，要求延長刑期，並對穆弗里的精神疾病提供醫治。

2021年25日晚6時19分左右，在位於哥倫布公園(Columbus Park)旁靠近窩扶街(Worth St.)和巴士打街(Baxter St.)交口處，時年23歲的穆夫里希從後持一把八吋長的尖刀將路過的華男麥克捅傷。

案發兩小時後，嫌犯穆夫里希自行前往了位於1 hogan place的曼哈頓地區檢察官辦公室，並對治安崗亭內執勤人員說「我捅了人，警察在哪？」隨後市警五分局迅速接手，將其押往警局審訊。

在審訊時穆夫里希向警方表示，「我就是看不慣他(受害者)看我的眼神」，但警方從案發地附近的監控錄像了解到，穆夫里希作案時是從後突襲的受害者，且當時天色漸暗，不確定他是否看清了受害者的容貌。

穆夫里希於今年8月11日認罪，此次庭審原告、被告及受害者均到現場，麥克還當庭陳述，表示和妻子在華埠、下東城地區生活了近十年，案發後他持續感到恐懼和焦慮，哪裡都不敢去，隨時都要回頭看，是否有人跟在後面。

他在庭上補充：「我可以理解地檢辦公室沒有起訴這起案件為仇恨犯罪，因為現有的證據非常難證明。這起案件雖然是獨立的，但總體上針對亞裔的仇恨犯罪仍在發生。」

對於判決，麥克同樣感到失望，他表示，十年的時間相比於最高刑期25年來說差的太遠，而出獄後的獄外監管，更是不具備約束力；不僅如此，在這期間缺乏心理健康治療的穆夫里希，出獄後可能再次傷害別人。