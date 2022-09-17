紐約州住房補助金分配使用緩慢 主計長：恐將逾期失效

紐約州主計長狄納波利16日發布報告，表示州府使用解決可負擔住房危機的聯邦救濟補助金進度緩慢。圖為紐約市政府樓。(Getty Images)

紐約州 主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)16日發布報告，表示州府使用針對解決可負擔住房危機的聯邦救濟補助金進度緩慢，若不加速分配恐將逾期失效；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)同日則宣布，當局已為1萬戶家庭提供了近2萬2000套可負擔住房。

根據州主計長辦公室最新審計報告，在紐約州住房與社區改建署(NYS Home and Community Renewal) 的管理下，州內大批住房相關撥款被延遲發放，恐使聯邦資金面臨失效風險。

報告數據顯示，過去幾年中，紐約州住房與社區改建署從聯邦政府獲得了數億元的救濟補助金，包括聯邦住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)提供的共計3.64億元、新冠期間特別發放的1.27億元補助金(2026年到期)、2021年通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan)，給予的9300萬元額外經濟援助(2030年到期)等款項。

狄納波利表示，這些救濟補助金根據聯邦相關法案，必須至少於明年9月23日前，支出80%的資金，但審計調查顯示，這些款項並沒有到救濟對象手中；主要原因在紐約州住房與社區改建署設置的限制，導致地方政府無法向該機構申請到這筆聯邦疫情救濟金。

狄納波利建議州府盡快改進相關撥款條例，使地方政府能夠趕快拿到住房救濟金，在逾期前把錢落實到平價屋供應服務中。

紐約市長亞當斯表示為全市1萬戶家庭提供可負擔住房。(市長辦公室提供)

亞當斯：提供1萬戶家庭可負擔住房

而被遊民 和住房問題困擾的紐約市，則在同日宣布，該市已將相關補助金用在解決可負擔住房和遊民問題；亞當斯說，在2022財年，全市為1萬戶家庭提供了可負擔住房，新建近2萬2000套可負擔住房，其中包括6000套重新翻修。

與此同時，6173名市民通過可負擔住房抽籤(New York City Housing Connect Lottery)搬進住房，2203個遊民被安置在隸屬於市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)的單位，1521名遊民家庭也辦理庇護所住進了穩定的可負擔住房。