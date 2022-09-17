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紐約客談／紐約市如廁難 公廁大排長龍

紐約客談

一說起紐約，不得不提到一個非常令人反感的事情：如廁難。這就導致很多人外出時，除非確定「有地放水」，不然「極少進水」，但內急也非總在控制範圍之內。

但不幸的是，大部分的商店和餐廳都會攤手搖頭抱歉的告訴前來借廁的人「洗手間僅給顧客使用」；在紐約市住久的人，腦中有的不僅僅是地鐵地圖，還會輕車熟路的附贈一個免費如廁地圖。

彭博(Mike Bloomberg)任市長期間，2006年宣布要在紐約市安裝20座公廁，16年過去，全市只安裝五座公廁；布萊恩公園(Bryant Park)、中央公園等的公廁外依舊整日大排長龍，並有工作人員協調進出。

一些建築物盲區或樹蔭下，一不留神就能看到站小解的男人；在紐約街頭，排泄物的味道總隔街可聞；能將這些都推卸給遊民嗎？城市基建的漏洞，讓宜居性也漸漸消失。

露天排便已成為對公共衛生的威脅，美國人費盡心力建立了關於狗主人清理狗的排泄物的新規範，卻在人類排泄問題上倒退，想想也覺諷刺至極。

同時，階級問題也隨之顯現，決定基礎設施優先級的權力掮客可以找家餐廳躲進去；但出租車司機、外賣郎、遊客和其他整日在外奔波的人，在根本無法滿足最基本需求的環境中遊走，帶孩子出門的父母也是如此。

儘管城市決策者已經嘗試了各種方法來提供公共洗手間，但發現它們的維護成本很高，有時還容易成為吸毒和賣淫場所。

但是，沒人會造一個不帶洗手間的房子，即使這使造價增高；那麼為什麼會為了節省成本而接受一個沒有洗手間的城市呢？

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 地鐵 租車

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