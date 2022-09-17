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阻討薪舉報3無證員工 紐約州華男被訴

記者牟蘭／紐約報導
張學輝在討薪期間，被ICE逮捕，目前U簽證獲批，合法留在美國配合檢方調查；圖為張學輝。(本報檔案照)
張學輝在討薪期間，被ICE逮捕，目前U簽證獲批，合法留在美國配合檢方調查；圖為張學輝。(本報檔案照)

聯邦勞工部(DOL)消息指，曾在紐約上州經營一家餐廳葉大衛(David Ip，以下均為音譯)，涉向移民及海關執法局(ICE)告發三名前員工是無證移民，以破壞他們的討薪集體訴訟，因違反「公平勞動基準法」，被當局起訴；三名員工代表律師蔡鴻章16日指，一名被捕當事人已獲批U簽證，協助檢方對上述案件審查。

根據勞工部日前公布的訴訟消息，位於紐約州府奧伯尼(Albany)的餐館「一級棒」(Ichiban)前業主葉大衛，涉嫌在2019年將員工張學輝(Xue Hui Zhang)與其他兩名員工的移民身分，交由休班期間為他工作的時任倫斯勒郡(Rensselaer County)副警長，再由對方通知ICE官員三人的動向。

法院文件指，已離職的員工張學輝與另兩名員工，以葉大衛未給付他們超時工資，以及收到工資不符合最低薪資規定等為由，發起集體訴訟；其中張學輝被累計拖欠約20萬元薪水，控告葉大衛違反勞工法，不過他在三年前的訴訟期間被ICE逮捕。

勞工部訴訟稱，經調查，葉大衛的行為違反聯邦「公平勞動基準法」中的反報復條例(Anti-retaliation provisions)，當局已向紐約北區聯邦法院提出訴訟，要求他支付受害人的賠償和律師費，防止日後再重蹈覆轍。

幫助張學輝等提出集體訴訟的蔡鴻章表示，張學輝於2019年8月與葉大衛的律師結束會面後，開車到附近餐廳吃午餐，在餐廳外被ICE執法人員逮捕，隨後無保獲釋；他指，因當事人在訴訟期間，已搬離奧伯尼，質疑前雇主心生不滿報復，才在當天通知ICE抓人，要求勞工部介入調查。

蔡鴻章表示，張學輝在討薪案前，曾被雇主「以無移民身分」為由威脅，心生恐懼搬到紐約市居住；他說，張學輝的U簽證已獲批，當事人目前合法在美逗留，配合檢方的調查，其中討薪訴訟案將進入庭審階段，他對結果有信心。

葉大衛代表律師曼因(Matthew J. Mann)否認當局的指控，指他與當事人均與ICE逮捕張學輝案件無關，欠薪案仍在審理中，「我的當事人否認所有指控」。

根據紀錄，葉大衛2016年關閉了位於西部大道(Western Ave.)1652號的「一級棒」餐廳，此案爆出後，在當地中心大道與這家餐廳同名的一家餐廳一度受到負面影響，該店的店主曾向本報表示，與張學輝的案件毫無關聯。

勞工部 ICE 移民

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