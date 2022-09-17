遭人冒名擺攤收詐金 華策會交地檢偵辦

8大道街頭出現有不法分子假冒華策會身分詐騙。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道日前出現新的詐騙 手段，詐騙分子偽裝成華人策劃協會的員工，在街道上擺設攤位，並向填寫低收入 住房的申請者收取額外費用；華策會表示，目前已交由布碌崙地區檢察官辦公室調查該案，呼籲受害者主動聯繫，協助調查。

華策會指，歹徒利用社區組織的名義在街頭行騙，說服民眾填寫低收入住房的表格，將通過隨機抽籤來選擇住客，一旦被選中時，詐騙人員立即跟進並向他們收取額外的費用。

華策會布碌崙分會主任梅兆波16日表示，一名居民於本月14日撥電向辦公室反映這個情況，此事才東窗事發，華策會認為有義務要告知大眾；但目前針對該詐騙案掌握的信息並不多，也不清楚有多少人受騙，但為防止騙局擴散、更多人受害，已第一時間將相關文件交給地檢辦公室展開調查。

梅兆波說，希望受騙的民眾可以主動聯繫華策會，披露更多詐騙分子犯案的手法，提供給執法人員調查，只有完成這一步才能鑑定接下來該如何處置；華策會也重申，並不會對住房或其他公共福利的申請收取費用，市民可以通過預約或親自到中心提交申請表格，面對在街上詢問信息的人要保持警惕，不要披露私人信息，若需額外幫助或與福利有關服務，請聯繫華策會的Albert Li，電話(718)492-0409或電郵[email protected]@cpc-nyc.org。

布碌崙地檢辦公室媒體發言人表示，該案正在調查中，暫不方便透露詳情。