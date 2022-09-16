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犯罪案增幅全紐約市最高 109分局設專責組

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍爾表示，109轄區全市犯罪率最高，「正面臨非常艱難的時刻」。(記者鄭怡嫣／攝影)
霍爾表示，109轄區全市犯罪率最高，「正面臨非常艱難的時刻」。(記者鄭怡嫣／攝影)

最新的市警局數據顯示，轄區包括法拉盛的109分局，今年的犯罪增長率為全市最高，在最近28天，入室盜竊案件的上升幅度也是全市第一，街頭搶劫、市中心商家的入室盜竊及搶劫案、鬧區發生的各類罪案尤為猖獗。

109分局局長、副警督霍爾(Louron E. Hall)14日在月度警民會表示，法拉盛正經歷萬分艱難的時刻，109轄區的犯罪增長率全市最高，謀殺、強暴、重攻擊、搶劫、入室盜竊、重竊、車輛盜竊七大主要罪案均在增長，去年全年共有1100件主要罪案，今年截至本月11日，已有1988件，尤其是搶劫與重竊案件，增長明顯，分別比去年升91.2%以及117.8%。

治安惡化，109分局將設專責小組加強巡邏。(本報檔案照)
治安惡化，109分局將設專責小組加強巡邏。(本報檔案照)

霍爾還說，在最近28天，入室盜竊也不容小覷，從去年同期的18起激增至62起，244.4%的增長率為全市第一，法拉盛市中心商家的入室竊案暴增，但最麻煩的是住宅類的入室盜竊，竊賊們知道當地居民有在家放大量現金、首飾和名牌物品的習慣，不會偷一次就罷手，且得手後，歹徒狀若無事回到街頭，也很難被警方偵獲。除檢查監控錄像、作筆錄外，警方目前也會在犯罪現場採集歹徒DNA，建議民眾在家裝置監控設備，已遭竊或擔憂的居民也可聯絡分局的罪案防範組，他們將上門作免費的住家評估並提出安全建議。

霍爾還說，在法拉盛市中心，街頭搶劫猖獗，作案時間不分早晚，嫌犯多為男性或非洲裔，小商店、百貨商場的扒手也非常多，最近的趨勢是當他們被店家發現時，還會轉而威脅店家並強取物品逃跑，應對街頭的劫案或竊案，他也重新分配警力，將有一個包括一名巡官、三名警佐、30名警員的專組，巡街應對突發案件。

109分局警民會，民眾關切治安。(警方提供)
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法拉盛 DNA

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