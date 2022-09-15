紐約第一次…市府500萬預算 全民決定用途

亞當斯宣布啟動紐約市史上首次全市範圍的參與式預算項目。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)和市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)14日宣布啟動紐約市史上首次全市範圍的參與式預算 (participatory budgeting)項目，市府將撥款500萬元用於社區建設，所有11歲以上居民都可以決定如何支配這筆資金；市府將從19日(周六)開始收集創意項目，投票勝出的項目將從2024年開始實施。

市公民參與委員會去年已經在全市33個新冠疫情最嚴重的社區試行參與式預算，由當地居民決定130萬元的預算用途，亞當斯此前也承諾將擴大參與式預算項目。

本次參與式預算項目，將聯絡超過220個團體和社區組織，市公民參與委員會將在全市五區舉辦居民會議收集創意和支出項目，並將所有項目付諸各區投票，勝者2024年起實施。

市公民參與委員會將從19日開始，聯合86個合作組織舉辦創意收集大會，民眾可以登錄委員會網站https://reurl.cc/nOxYXn提交自己的提議，並查看其他人的創意。

亞當斯表示，舉辦紐約市史上首次全市範圍的參與式預算項目是社區的勝利，「能讓各個社區彼此連結並參與其中，讓市民知道他們有權支配自己的稅金；這項行動顯示通過強大的公民參與，包容和開放能產生成果。」

賽義德表示，參與式預算是一個讓民眾發聲並付諸行動改善生活的途徑；「我們相信，讓受到政策影響的人們合作，就能找到並解決共同面對的困難，建立健康民主制度所需要的相互依靠感。」