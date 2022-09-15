10年未調 TLC提案計程車擬漲價23%

TLC擬將計程車費用調漲約23%，其中曼哈頓夜間搭車起步價將漲至9.5元。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)14日提案，擬將計程車資調漲約23%，其中曼哈頓 夜間搭車加收費將漲至9.5元，甘迺迪機場(JFK)至曼哈頓65元；如果實施，將是紐約市計程車十年來首次漲價。

根據TLC提案，計程車起步價將從2.5元漲至3元；下午4至8時，每單加收費用從1元漲至2.5元，晚8時至次日早6時加收費從0.5元漲至1元；此外，每行駛五分之一哩將從0.5元漲至0.7元，「計程車改善費」(taxi improvement surcharge)從0.3元漲至1元，在曼哈頓96街以南行駛的每單2.5元加收費用不變；如此，乘客若晚高峰時段在曼哈頓搭車，起步價和各種加收費用將從6.8元漲至9.5元。

同時，TLC還計畫對往返拉瓜地亞機場加收5元費用，甘迺迪機場入城統一價從52元增至65元，前往紐瓦克機場 的加收費用從17.5元漲至20元。

TLC將於10月6日對漲價計畫舉行公聽會，本周將確定投票日期；TLC局長都勇(David Do)表示，漲價意在確保司機能負擔日益增長的運營成本，預計能讓司機收入增加33%。

如果實施，這將是紐約市計程車自2012年9月以來的首次漲價；曾在前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)和彭博(Mike Bloomberg)政府任職的前TLC局長道斯(Matt Daus)表示，計程車早就該漲價，「這可能是我記憶中漲價間隔時間最長的一次。」

此外，TLC還計畫調升網約車司機的最低工資，防止網約車不斷蠶食電召車生意，最低工資將根據網約車平均每單車費計算；TLC表示，如果調高最低工資，一趟30分鐘、距離7.5哩的行程，平均費用將大約增至28元，漲幅約3.5元。

紐約市計程車司機聯盟(Taxi Workers Alliance)總監德賽(Bhairavi Desai)表示，調高網約車司機最低工資是很好的平衡，「漲幅對乘客來說不多，但司機受益良多。」