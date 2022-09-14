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暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈

記者顏潔恩／紐約報導
暴雨造成布碌崙多個地鐵站受到影響。(記者顏潔恩／攝影)
暴雨造成布碌崙多個地鐵站受到影響。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市13日清晨遭遇暴雨侵襲，多條地鐵受影響，包含布碌崙(布魯克林)六條地鐵線路，直到當日下午，依舊沒有完全恢復；一名居住在班森賀的華裔通勤客抱怨，地鐵系統老舊，每次豪雨便出狀況。

大都會運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)說，暴雨影響包括陸路在內的所有交通方式，多個地鐵站淹水，其中連結布碌崙與曼哈頓、皇后區的R、L、F、G、A、C車線路受到影響，MTA只有取消或臨時更改線路。

在南向R車途經的日落公園、貝瑞吉社區，有不少華人乘客，因86街地鐵站淹水，列車於36街至95街站之間停止服務；另外布希維克(Bushwick)兩個地鐵站也淹水，L車在Lorimer街至Broadway Junction地鐵站也發生延誤。

與日落公園比鄰的公園坡(Park Slope)，因F和G車途經的7大道地鐵站也受到影響，致使F車曼哈頓方向改走D車線路；到稍後的早上7時左右，服務逐漸恢復，但在布碌崙南區仍有幾條線路到下午還未正常服務。

連夜暴雨造成紐約市多個地鐵站受到影響。(記者顏潔恩／攝影)
連夜暴雨造成紐約市多個地鐵站受到影響。(記者顏潔恩／攝影)

轄管班森賀的市警62分局發布消息，由於信號問題，工作人員在康尼島-Stillwell大道站修復中，從康尼島至Dekalb大道站，北向行駛的N車將改走Q車路線，最後D車在康尼島至Bay Parkway雙向都暫停服務。

居住在班森賀的陳怡涵表示，由於沒有追蹤MTA的推特，早上到D車經過的25大道地鐵站時才發現延誤；擔心上班遲到，只好打車到曼哈頓。

她指出，雖不像去年颶風艾妲(Ida)的後果般嚴重，但也足以說明紐約市地鐵系統太容易發生故障，無法承受暴雨，希望MTA能採取行動改善。

地鐵站 MTA 布碌崙

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