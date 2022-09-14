紐約客談／11人水災溺斃 無人負責？

颶風 艾妲(Ida)去年襲紐約，全市11名地下室居民因溺水喪生，其中包括至少五名華人，皇后區法拉盛 躍上新聞版面，州長、市長與各級民代紛紛探訪，時隔一年，重災區法拉盛的Peck大道的街道依舊崎嶇，居民只有一封市府的拒賠信，指政府什麼也沒做，一到雨天便心驚，不解誰應負責這場悲劇？

法拉盛Peck大道地形低窪，早在1996年就經歷一次水災，一到雨天街道就成澤國，25年過去，情況愈來愈糟，去年9月1日晚，周邊住宅的一樓與地下室上演「末日」逃生，造成一家三口在地下室溺斃，眾多居民流離失所，災民眼巴巴等待政府救援。

這個地區的住宅以獨棟屋為主，部分屋主將地下室與一樓租給新移民，因低於市場行情，受到低收入 民眾的青睞，一場颶風襲擊，在底層掙扎的冷家三口不幸殞命，也有人死裡逃生，但所有的財物盡毀，至今還有人無家可歸，但每人最多只收到1000多元的政府補助，對於損失或動輒數萬元的整修，是杯水車薪。

政府將這場悲劇歸咎氣候變化，聯邦撥款1億元給紐約，重建下水道與水源系統等，居民多次要求的加蓋一條管線的下水道工程，仍不在政府的規畫中，更沒等來市府允諾的排水公園，只收到一封拒絕索賠的信，叫苦不應。

市府推地下室居住合法化，當地屋主和居民並不看好，大量的地下室租戶恐因不合法被迫搬離，紐約市、尤其是法拉盛的平價屋不足，這些租戶該何去何從？當地居民訴求很簡單，就是要修下水道，提供災民應得的補助，別讓他們被遺忘，成為天災及無能政府的犧牲品。

（紐約客談，每周二至周六見報）