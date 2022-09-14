霍楚民調領先15％ 李修頓：不可信
13日公布的一份民調顯示，現任紐約州長霍楚(Kathy Hochul)對其共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的支持率領先優勢回到兩位數，但對霍楚抱有負面看法的民眾較多；李修頓方面則表示，這份民調是霍楚的支持者做出，不具參考價值。
根據「公共政策民調」(Public Policy Polling)進行的調查，霍楚的支持率為54%，李修頓為39%，領先幅度達到15%；但同時，只有36%的受訪者對霍楚持正面評價，41%的受訪者則持負面評價；另有7%的受訪者表示，尚未決定支持的人選。
同時，有36%的受訪者表示，自己對李修頓的態度不確定，霍楚的這一比率則為23%；29%的受訪者對李修頓持正面評價，35%的人持負面評價。
李修頓的發言人溫森茲(Katie Vincentz)表示，公共政策民調是一家臭名昭著的有偏見的民調公司，只使用不准確的簡訊和機器人電話訪問，而且由霍楚支持的美國勞工聯會和工業組織代表會(AFL-CIO)資助，因此民調結果不具可信度；紀錄顯示，該工會今年1月曾背書霍楚選州長。
霍楚團隊並未對民調發表評論；美國勞工聯會和工業組織代表會紐約分會主席西林托(Mario Cilento)則表示，「我們的民調確認了許多關注選舉的人已經知道的事情，那就是霍楚正在為民眾辛勤工作，她在11月的普選中獲勝的可能性很大。」
此前co/efficient於5日至7日進行的民調顯示，霍楚和李修頓的支持率分別為49%和43%，差距已經縮小至6%；其中，二人在西語裔選民中的支持率不分伯仲，李修頓更是在獨立選民和紐約市外選民中有較高的支持率；而民調公司特拉法加組織(Trafalgar Group)於8月31日至9月1日進行的民調顯示，霍楚當時僅領先約4％。
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