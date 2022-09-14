霍楚民調領先15％ 李修頓：不可信

民調顯示，現任紐約州長霍楚對其共和黨挑戰者李修頓的支持率領先優勢回到兩位數。(州長辦公室提供)

13日公布的一份民調 顯示，現任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)對其共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的支持率領先優勢回到兩位數，但對霍楚抱有負面看法的民眾較多；李修頓方面則表示，這份民調是霍楚的支持者做出，不具參考價值。

根據「公共政策民調」(Public Policy Polling)進行的調查，霍楚的支持率為54%，李修頓為39%，領先幅度達到15%；但同時，只有36%的受訪者對霍楚持正面評價，41%的受訪者則持負面評價；另有7%的受訪者表示，尚未決定支持的人選。

同時，有36%的受訪者表示，自己對李修頓的態度不確定，霍楚的這一比率則為23%；29%的受訪者對李修頓持正面評價，35%的人持負面評價。

李修頓的發言人溫森茲(Katie Vincentz)表示，公共政策民調是一家臭名昭著的有偏見的民調公司，只使用不准確的簡訊和機器人電話訪問，而且由霍楚支持的美國勞工 聯會和工業組織代表會(AFL-CIO)資助，因此民調結果不具可信度；紀錄顯示，該工會今年1月曾背書霍楚選州長。

霍楚團隊並未對民調發表評論；美國勞工聯會和工業組織代表會紐約分會主席西林托(Mario Cilento)則表示，「我們的民調確認了許多關注選舉的人已經知道的事情，那就是霍楚正在為民眾辛勤工作，她在11月的普選中獲勝的可能性很大。」