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紐約郡退稅 全州最高

記者顏潔恩／紐約報導
2022年納稅季中，紐約郡是全紐約州平均退稅金額最高的郡。圖為國稅局。(美聯社)
2022年納稅季中，紐約郡是全紐約州平均退稅金額最高的郡。圖為國稅局。(美聯社)

個人理財協助網站SmartAsset分析全美稅務數據的結果顯示，在2022年納稅季中，曼哈頓為主的紐約郡(New York County)是全紐約州平均退稅金額最高的郡，並非工薪階層、低收入家庭比重較高的布碌崙(布魯克林)國王郡。

這項調查以國稅局歸還每個郡的總額，並除以該郡獲得退稅的人的數量為標準，計算出平均退稅。研究發現，在紐約州退稅最多的前十個郡中，以曼哈頓的紐約郡獲得最高退稅金額，獲得退稅的51萬8150人，平均數額是4228元；接著以威徹斯特郡(Westchester County)，獲退稅的31萬6750人，平均為3666元，第三是長島納蘇郡，47萬8790退稅人，3390元的平均數額。

紐約市也有不少上榜的其他郡區，例如布朗士郡排名第五，共有55萬180個退稅的納稅人，平均退稅3055元；而華裔人口、工薪階層最多、紐約市範圍最大的布碌崙國王郡排名第八，擁有最多退稅納稅人，共91萬5200人，平均退稅金額只有2924元。

史泰登島的里奇蒙郡(Richmond County)排名第九，在這個納稅人口不及曼哈頓一半的地區，有相對較高的退稅金額，16萬8070人平均退稅2023元；皇后區成為紐約市中唯一沒上榜的地區。

退稅 紐約市 曼哈頓

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