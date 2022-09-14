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誤導調查？葛謨要求懲處詹樂霞

記者張心／紐約報導
紐約州前州長葛謨13日投訴州檢察長詹樂霞。(州長辦公室提供)
紐約州前州長葛謨13日投訴州檢察長詹樂霞。(州長辦公室提供)

性騷擾醜聞而下台的紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)13日投訴紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，提交48頁報告，指詹樂霞對他的檢舉存在誤導行為，自稱是「#我也是」(#MeToo)社會運動的受害者，詹樂霞藉此打壓當時為州長的葛謨，為自己上位掃清障礙。

葛謨向州法院系統負責監察違反律師職業道德的委員會投訴，以48頁報告列舉詹樂霞對其調查的誤導性和不準確性，並故意遺漏對葛謨的有利證據，從而達到某些政治目的，「詹樂霞為了自己的政治利益，冷酷地操縱著法律程序。」葛謨在投訴書中寫到，「其目的是為了製造偏見和煽動性，在公眾面前詆毀我，誤導民眾和媒體說我性騷擾了11名婦女，而這根本不是事實。」

投訴書認為，詹樂霞和其他兩位律師Joon H. Kim、Anne L. Clark都違反了職業行為準則，包括「涉及不誠實、欺詐、欺騙、誤導等行為」，從而故意錯誤處理對其性騷擾案件的調查。

葛謨也在「每日新聞」(Daily News)發表評論文章，表示自己是「#我也是」(#MeToo)社會運動的受害者；「紐約時報」發現，葛謨花費六萬元在臉書登廣告宣傳這篇文章，並投擲數百萬元在電視廣告，旨在重新恢復自己的公眾形象。

對此詹樂霞辦公室發言人肯普娜(Delaney Kempner)回應稱，葛謨在接受獨立調查後，被發現確實性騷擾了多位女性員工，而且他也因此辭職，「紐約人已經做好準備，大步向前邁進，結束紐約州歷史上這骯髒的篇章。」

州法院系統負責監察律師的申訴委員會，由法院任命，負責處理和調查針對紐約州律師的職業不當行為的投訴；該委員會的調查工作通常私下開展，公眾很難了解，但若罪名成立，將紀律處分，包括公開譴責、取消職業資格、及暫停執業執照等。

詹樂霞辦公室稱，應該結束紐約州歷史上這骯髒的篇章。(美聯社)
詹樂霞辦公室稱，應該結束紐約州歷史上這骯髒的篇章。(美聯社)

葛謨 性騷擾 紐約州

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