猶太裔私校教材列管 成選舉戰場

李修頓本月初在布碌崙的造勢活動中，獲得當地教師團體支持。(取自李修頓推特)

紐約州 校務委員會(New York State Board of Regents)13日頒布新規，要求私立學校證明其在教授英文、數學、科學和歷史等公校 基本科目，否則將失去政府撥款；此舉被認為是針對哈希德派(Hasidic)猶太社區而設立，遭到共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的譴責。

哈希德派猶太社區有100多所男校，近年獲得約10億元的政府資助，但一直並未提供基本教育科目；其中位於布碌崙(布魯克林)和哈德遜河谷(Hudson Valley)下游地區的這類學校，招收超過5萬名男生，並經常以體罰維持秩序，經「紐約時報」報導後引起軒然大波，紐約州民代紛紛呼籲審查。

紐約州校務委員會數年研究之後，13日宣布，要求私立學校必須提供和公校相當的教育，包括英文、數學、科學和歷史等公校基本科目。但規定中，對於基本科目的教學時間沒有最低要求；也加註「如果教育官員認為學校在努力改進，就允許學校免於懲罰」，但並未界定「這種努力」究竟是指什麼。

哈希德派作為意見強烈的宗教團體，被外界認為將自己和世界分割開來。在得到消息可能13日會通過新規之後，數1十萬封抗議信寄往州校務委員會，12日大批反對者聚集在州府大廈外，舉著標語「相比於改變我們孩子的教育，我們寧願進監獄。」

共和黨州長候選人李修頓對此表示，哈希德派教授的價值觀使學生過著守法且有價值的生活，也為很多男孩、女孩提供高質量的教育，紐約州強制推行同等的教育標準是錯誤的，「霍楚(Kathy Hochul)不能推卸責任說，這超出了州長職權範圍，袖手旁觀。」

同樣不滿的還有紐約市教育局 (DOE)，發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說，新規將使市教育局承擔額外的執法責任，迫使他們還要監管私立學校，「這項規定為公校系統帶來不必要的負擔，但也不得不執行。」