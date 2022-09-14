法拉盛市議員黃敏儀促修下水道 籲受災戶提供淹水證據

黃敏儀探視災民，表示將召開里民大會傾聽民意。(黃敏儀辦公室提供)

13日清晨紐約一場雷暴雨，皇后區 多個住宅區又淪為澤國，華裔民代表示，將召開里民大會，呼籲受災居民提供淹水證據，促修下水道。

法拉盛 市議員黃敏儀當日走訪選區內的受災區、法拉盛Peck大道附近，她表示，路面積水已於13日上午退去，無人員傷亡，已與市環保局聯繫，並計畫在10月6日舉辦相關的里民會議。

她還說，去年在Peck大道，颶風艾妲(Ida)引發的洪水曾致華人一家三口溺斃，氣候變化也會使此類極端天氣事故變為常態，當地的屋主亟需政府救助，將與國會眾議員孟昭文 合作解決水患。

孟昭文也於同日，聯合受災的森林小丘市議員舒曼琳(Lynn Schulman)及州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)發聲明表示，颶風艾妲(Ida)一周年剛過兩周，皇后區再次因爲強雨淹水，許多居民已是第二年遭遇災害，確保基礎建設是當務之急，將為皇后區及災民們取得相應的撥款，總統拜登於去年簽署的基建法案資金，也應充分分配至紐約，升級老舊的下水道等。

孟昭文呼籲，受災民眾寄送照片與錄像到[email protected]的郵箱，或致電(718)358-6364，她將轉呈市長與州長辦公室，要求當局整修皇后區的下水道系統並提供其他協助。