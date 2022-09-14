電單車法案 市議會提案

紐約市此前電單車電車起火事件頻發，市議員擬提案禁止銷售未被認證的電單車電池。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 此前電單車電車起火事件頻發，甚至造成人員傷亡；市議員費力茲(Oswald Feliz)計畫在市議會提案，擬禁止銷售未被認證的電單車電池；此前有市議會提案擬禁止電單車進入政府樓 ，費力茲表示反對，認為此舉打擊面過大，對生活在政府樓的工薪階層不利。

根據市消防局(FDNY)的數據，電單車相關的火災過去兩年來已造成九人死亡、164人受傷，相比之下，2018年和2019年無人死亡；費力茲所在的選區此前就發生電單車起火事件，另一起發生在8月1日的起火事件將一名兩歲嬰兒和其母困在公寓內。

費力茲即將提出的議案規定，電單車不得使用那些未被廣泛認可的檢測 實驗室認證的電池，否則將禁止銷售；費力茲表示，電單車相關的火災數量增加令人擔憂，「問題不會自行消失，這需要立法行動，因此我很榮幸能夠提案，幫助確保在紐約市銷售的電單車電池是安全的，不會傷害我們辛勤工作的家庭。」

費力茲同時也正與市議員高步邇(Gale Brewer)合作，推出電單車安全相關的法案包；根據高步邇的提案，市議會擬禁止電單車使用翻新電池，還將推動送餐平台幫助外賣郎負擔正規且更昂貴的配套硬件；同時，高步邇也在其選區內推動使用車庫來當做電單車充電站。

此前也有市議員提案，擬要求電單車禁止進入政府樓，但費力茲和高步邇希望不要監管太嚴；費力茲表示，「禁止電單車進入政府樓可能對改善防火安全意義不大，畢竟一些電池是安全的，此舉反倒可能傷害那些以來電單車辛勤工作貼補家用的政府樓居民。」