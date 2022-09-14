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紐約物價增速放緩 低於全國

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，食品和其他非能源類的產品，是導致紐約市8月物價繼續上漲的主要原因。(美聯社)
數據顯示，食品和其他非能源類的產品，是導致紐約市8月物價繼續上漲的主要原因。(美聯社)

全美8月的通膨率仍然居高不下，大紐約地區的物價增速已經低於全美平均水平，而且油價已經比7月降低10%，最低已降至3.2元以下，有車族的負擔得以減輕；然而，家庭用電價格上漲抵消了油價的跌幅，而且預計今冬將繼續上漲。

根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布的數字，紐約市整體物價增速上月放緩，僅比7月上漲0.2%；而紐約州和新澤西州8月的物價，比去年同期增長6.6%，低於8.3%的全美平均通膨率。

經濟學者普遍預期通膨將會緩解，尤其是除食品和能源之外的產品，但通膨率仍超出預期，導致股市大跌；iShares Investment Strategy分析師查杜里(Gargi Chaudhuri)表示，「這說明通膨緩解的預期可能變得根深柢固。」

數據顯示，食品和其他非能源類的產品，是導致紐約市8月物價繼續上漲的主要原因；除了肉類、魚類、乳製品外，其他食品類別的價格上月均小幅上漲。

同時，紐約市的汽油價格已經比上月下降10%，但總體來說仍然比去年同期上漲30.2%；根據油氣資訊網站Gasbuddy，紐約市和長島的普通油價最低已降至3.2元以下。

然而，家庭用電價格漲幅仍然較大，抵消了汽油價格的下降；負責運營紐約州電網的「獨立系統運營」(New York Independent System Operator)在13日的報告中表示，今年冬天的電力批發價預計將繼續上漲，因為全球能源需求高漲，而且俄烏戰爭導致油氣供應滯後及不穩定；該業者表示，今冬的電力期貨價格已比去年翻了四倍，平均價格已接近每兆瓦時200元。

國家電網(National Grid)的使用家庭從11月開始的為期五個月的供暖季的電費將從今年上調，根據國家電網的數據，紐約市用戶的電費將增加28%，比去年增加約306元，長島居民的電費預計將增加29%。

紐約市 油價 長島

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