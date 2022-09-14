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每年一次？艾妲災區又變澤國 水深6呎 華人居民怨聲載道

記者鄭怡嫣／紐約報導
華人受災家庭忙著清理地下室。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人受災家庭忙著清理地下室。(記者鄭怡嫣╱攝影)

13日清晨暴雨侵襲紐約，皇后區、布碌崙(布魯克林)等地傳災情，去年受艾妲(Ida)颶風影響的受災區再度淹水，雖無人員傷亡，但不少華人居民的地下室、車庫被毀，呼籲政府整修下水道系統並為災民提供幫助。

影音來源：記者鄭怡嫣

「以為是百年難遇，結果是一年一次」去年地下室因艾妲損壞、家住法拉盛160街近25 Drive的譚先生說。13日白天，160街的十多戶人家都忙著清理地下室，後院舖滿濕衣，路旁堆積損毀的家具電器，拖車公司將淹水的車輛拖走，「上次清理了一個多月，這次估計也得一周」。

住在地下室的華人受到洪水侵襲。(記者鄭怡嫣／攝影)
住在地下室的華人受到洪水侵襲。(記者鄭怡嫣／攝影)
華人住家滿目瘡痍，鐵門被撞歪。(記者鄭怡嫣／攝影)
華人住家滿目瘡痍，鐵門被撞歪。(記者鄭怡嫣／攝影)

洪先生說，當日清晨約3時，暴雨如注，下水道難以負荷，路面人孔蓋被頂起，路面成汪洋，深達四個階梯，4時衝進地下室，直至早9時才消退，地下室一片淤泥與落葉，水位最高時近六呎，鐵門變形，洗衣機、熱水器、冰箱泡水，部分牆面也被沖裂。

災區後院，舖滿濕衣。(記者鄭怡嫣／攝影)
災區後院，舖滿濕衣。(記者鄭怡嫣／攝影)
街區滿目瘡痍，拖車公司將泡水受損的汽車拖走。(記者鄭怡嫣／攝影)
街區滿目瘡痍，拖車公司將泡水受損的汽車拖走。(記者鄭怡嫣／攝影)

「市府應該管，不然老百姓沒法活了」洪先生表示，去年由於艾達，放在地下室的古董收藏受損，損失8萬元，從州府獲賠1萬元，用於地基維修及家電賠償，但市府未賠分文，市主計長還回信，拒絕他的申請；此前，市主計長援引判案，以市府無需對「異常和過度降雨」造成的損害負責為由，拒絕4703宗颶風艾達索賠請求。

影音來源：黃女士提供

70多歲的葉先生及妻子在剛買的新房打地鋪，「買房時，最吸引我們的就是簇新且設備齊全的地下室」，退休後從加拿大搬到紐約，當時不知此地曾受颶風侵襲，在他們買房前，屋主已安裝抽水馬達，「但沒有用，還是變成游泳池」。

華人住家滿目瘡痍，牆面被水力沖裂。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍，牆面被水力沖裂。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍，大床坍塌，冰箱倒地。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍，大床坍塌，冰箱倒地。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區植物園一帶，此前也是重災區，住在地下室、50多歲的黃女士說，早上4時醒來，發現地下管道的水往外噴，地板上的水已淹沒腳踝，經過艾達的「訓練」，她與室友並未慌張逃跑，而是撈起衣物與電器轉放到高處，去年，身為租戶的他們一分賠償也無，「遊民都有政府給予酒店安置」，她們辛勤作工，卻連住房安全都無保障。

華人住家滿目瘡痍，車庫天花板坍落，汽車被沖失靈。(記者鄭怡嫣／攝影)
華人住家滿目瘡痍，車庫天花板坍落，汽車被沖失靈。(記者鄭怡嫣／攝影)
住在地下室的華人受到洪水侵襲。(記者鄭怡嫣/攝影)
住在地下室的華人受到洪水侵襲。(記者鄭怡嫣/攝影)

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