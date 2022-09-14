雷暴雨釀災 紐約華社淹水 籲速整修下水道

皇后區華人13日一早忙著清理淹水的車庫。(記者鄭怡嫣╱攝影)

雷暴雨13日清晨侵襲紐約州在內的三州地區，部分地區降雨量超過兩吋，紐約市皇后區 、布碌崙 (布魯克林)等地都遭傳出淹水災情，市內部分地鐵線改道或停運，高速公路車道關閉，去年受艾妲 (Ida)颶風重創的區域也再次變成澤國，雖無人員傷亡，但不少居民的地下室、車庫被毀，呼籲政府加速整修下水道並為災民提供幫助。

根據氣象中心資料，皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的降雨量達2.27吋，全市發布洪水警報，雖不如去年颶風艾妲一小時內逾三吋的雨量，然而在皇后區法拉盛、中村、木邊、艾姆赫斯特、森林小丘以及布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)等地，不少街區清晨變成一片汪洋。長島高速公路、I-295高速公路皇后區多處路段，早晨也暫時封閉。

華人聚居的法拉盛，去年曾致華人一家三口溺斃的Peck大道、皇后區植物園、160街等周邊多個住宅區，不少居民的地下室與車庫滿目瘡痍，當地緬街(Main St.)也有至少15戶家庭報告地下室被淹，居民呼籲政府應提供協助及補償，解決基礎建設及下水道問題。

國會眾議員孟昭文表示，此次淹水區域幾乎與一年前艾妲來襲如出一轍，指政府給皇后區災民的周年「紀念品」是洪澇與倒灌的廁所馬桶水，她表示，氣候變遷未來將引發更多水患，拜登總統去年簽署的基建法案資金，應盡力分配至紐約，應對洪災問題。