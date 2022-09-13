孟昭文：關鍵時刻 華社應更團結

美國華人華僑聯合總會紐約分會，舉辦華人參政議政研討會。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國華人 華僑聯合總會紐約分會25日舉辦華人參政議政研討會，包括國會議員孟昭文 在內的20多名社區代表參會，在鼓勵更多華人參政、投票 的同時，也呼籲華人解決關鍵時刻缺乏團結的痛點，並繼續加強與主流社會及外族裔社區的關係。

孟昭文表示，近年來，亞裔人口的增速為所有族裔最快，2020年總統大選，在民主黨及共和黨支持率不相上下的「戰場州」(battleground states)，亞裔的投票率增加300%，亦為最高，華人社區已成熟很多，但仍需加強與主流社會及各族裔間的關係，使各級政府從立法到經費，都能更多看到與回應到華社的需求。

孟昭文說，當初從政的原因之一，是因為發現各級議員辦公室缺少會講中文的員工，以致難與華人選民溝通，要令各黨派、各族裔的官員更重視華社，一是可以建立長期合作的關係，以此次紐約州的國會初選為例，陳熠與陳海靈助選第三國會眾議員選區參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)，他的競選團隊因此有會講中文的志工，他也表示如當選，辦公室也將有華裔員工，二是邀請更多外族裔的議員參加華社的傳統文化活動，三是促進華人的選民登記，選民數字愈高，議員將更注重華社需求。

孟昭文還說，對於部分議題，華人社區的意見「分散」，猶太裔團體每年到國會時，均統一提出清晰的要求，此前華社共同大力反對取消特殊高中入學考試，是抗爭成功的典範，華社應學著更團結，就關鍵議題提出明確主張。

總會主席林建新、紐約分會會長陳恆、秘書長朱立業表示，華人參政議政是在美國的一件大事，也是華人融入美國、作出貢獻的方式，總會將繼續創造能團結各個族裔、攜手合作的平台，也將呼籲同鄉會號召更多鄉親做好選民登記與投票的工作，行使公民的權力。