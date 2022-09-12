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911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

恐襲21周年 九一一罹難者家屬曼哈頓追思

記者和釗宇／紐約報導
九一一事件周年紀念活動，民眾聚集曼哈頓下城紀念廣場旁追思。(歐新社)
九一一事件周年紀念活動，民眾聚集曼哈頓下城紀念廣場旁追思。(歐新社)

九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」(911 Memorial)舉行，州長霍楚命令帝國大廈、世貿中心、尼加拉瀑布等15處地標點亮藍色燈光，所有州府建築也降半旗，紀念九一一事件罹難者。

家屬於紀念碑獻花追思。(美聯社)
家屬於紀念碑獻花追思。(美聯社)

11日天氣陰沉，細雨綿綿，紐約市警、市消防局於上午8時46分敲響鐘聲，奏響國歌；雖然九一一紀念儀式僅允許遇難民眾家屬入內悼念，但仍有大批民眾聚集在紀念活動外圍，寄托哀思。

九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外...
九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外圍寄托哀思。（記者和釗宇／攝影）

亞當斯宣布市府建築降半旗致哀，他表示，九一一事件當晚他就在現場，看到世貿中心廢墟和正在奮戰的急救隊伍，「我們永遠不會忘記九一一，但更重要的是，從9月12日開始，重新振作起來，這是紐約市和美國韌性的象徵。」

遇難者家屬門迪斯(Bonita Mentis)手持罹難姐姐謝文(Shevonne Mentis)的遺像，逐一唱唸2983個逝者的名字；她說，「九一一事件已經過去了21年，但對遇難者家屬來說，一切彷彿是昨天，這些傷痛仍然歷歷在目；無論姐姐已經離去多久，沒人能夠真正理解那天發生了什麼。」

前來悼念的日裔民眾太辰(Taishin)說，「猶記得事件發生時的震撼，那麼多生命瞬間就消失了，恐怖主義無論任何時候都必須反對，平民是無辜的。」

九一一恐襲事件21周年活動在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外圍寄托...
九一一恐襲事件21周年活動在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外圍寄托哀思。(記者和釗宇／攝影)

華裔民眾王先生則表示，來美三年，每年都到現場參加紀念活動；在航空業工作，他說，事件發生時他讀小學，感受到災難的慘烈，但進入航空業後才體會到九一一事件的巨大影響。

九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外...
九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行，大批民眾在活動外圍寄托哀思。（記者和釗宇／攝影）

他說，「九一一事件之前，美國航空業的安全管制極其鬆散，不僅安檢幾乎形同虛設，在飛機上進入駕駛艙也是自由的，是九一一事件促成航空安檢的規範，避免類似悲劇再次發生；按現在安檢的嚴格程度，要劫持四架飛機是難以想像的。」

九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行。（記者和釗宇／攝...
九一一恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」舉行。（記者和釗宇／攝影）
家屬於紀念碑獻花追思。(美聯社)
家屬於紀念碑獻花追思。(美聯社)
華裔民眾王先生說，九一一事件促成的航空業安檢改革，避免了更多悲劇的發生，挽救了人...
華裔民眾王先生說，九一一事件促成的航空業安檢改革，避免了更多悲劇的發生，挽救了人命。（記者和釗宇／攝影）
九一一事件周年紀念活動，演唱國歌。(歐新社)
九一一事件周年紀念活動，演唱國歌。(歐新社)

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