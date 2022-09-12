拒公開911空污報告 亞當斯：除非市府免責

亞當斯拒絕公布有關市府掩蓋九一一事件造成空氣汙染和健康風險的報告，除非市府獲得聯邦免責權。(市長辦公室提供)

11日是九一一 恐襲事件21周年，但有報導指，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前拒絕公布有關市府掩蓋九一一恐襲事件造成空氣汙染和健康風險的報告，除非市府獲得免責權；此外，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)11日表示，將繼續推動國會撥款30億元給陷入財務危機的「世貿中心健康計畫」(World Trade Center Health Program)。

紐約郵報報導，此前紐約市兩位國會議員梅隆尼(Carolyn Maloney)和納德勒(Jerry Nadler)呼籲亞當斯公開所有九一一恐襲事件相關的紀錄檔案，如煙塵和有毒物質給紐約市民造成的健康風險評估，時任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)未能將這些紀錄公開。

內部人士指，時任副市長哈丁(Robert Harding)曾在2001年10月完成一份備忘錄，警告市府面臨高達1萬份求償申請，備忘錄並指未來數十年有毒物質危害健康的事件可能增加；但目前該文件仍未公開，市府官員表示，此文件的機密性有法律保護，其他文件也在評估之中，「不公開是因為有未結案或者潛在的訴訟。」

市法務部門已告知梅隆尼和納德勒，如果聯邦法庭給予市府免責權，亞當斯可能會公開這些文件；此外，九一一恐襲事件後，國會曾撥款10億元成立「世貿中心健康計畫」為應急人員提供賠償，自2010年以來，這筆賠償基金已經支付1萬起求償申請逾7億元，但自從2011年「九一一受害者賠償基金」(9/11 Victim Compensation Fund)重啟以來，這筆錢就再未使用；法務部門說，亞當斯希望保留剩下的近3億元。

此外，舒默11日表示，將推動國會為陷入財務危機的「世貿中心健康計畫」撥款30億元，力爭今年內過關；他說，九一一恐襲事件中的英雄們和那些因此患病的人們所需的賠償基金陷入財務困難，「必須盡快解決相關資金問題。」