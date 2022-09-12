州長選舉民調 霍楚再領先兩位數

最新民意調查顯示霍楚領先對手李修頓15個百分點。(州長辦公室提供)

PIX11新聞、艾默生學院以及國會山報(The Hill)的聯合民意調查顯示，紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)以50%對35%，領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)15個百分點，另有9%的選民未作決定，約6%支持第三方候選人。相較獨立民調公司特拉法加組織(Trafalgar Group)日前公布8月31日至9月1日進行的民調，霍楚當時僅領先約4％。

愛默生學院民意調查項目(Emerson College Polling)的執行董事金波(Spencer Kimball)說，兩名候選人在不同族裔中的支持情況各不相同，霍楚在西語裔中的支持率為59%，在非洲裔選民的支持率為72%，兩人在白人選民中平分秋色，各占約44%。

這項民調顯示，在紐約市，霍楚和李修頓的支持率分別為61%和22%。在長島，兩人並列，各有44%支持者。在紐約州其他地區，李修頓以44%的支持率略領先於霍楚的42%，在這些地區，共和黨人通常表現更好。

墮胎 已經成為紐約州和全國範圍的一個關鍵問題。李修頓反對墮胎，但他說，如果他當選，在紐約州做墮胎手術的情況基本上不會改變。他還說，想就妊娠後期墮胎進行對話。不過，此次民意調查也發現，紐約人約有80%支持墮胎，包括在懷孕六個月後墮胎。