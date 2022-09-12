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911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

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布碌崙華社各界 紀念9/11

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局舉行九一一紀念活動。(記者胡聲橋╱攝影)
市警62分局舉行九一一紀念活動。(記者胡聲橋╱攝影)

九一一事件21周年，轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局和數個華社的分局分別舉辦紀念活動，緬懷在九一一恐怖襲擊中殉職的警員、消防員以及其他遇難者。布碌崙多位民選官員組織九一一追思會，眾多社區民眾參與。

當日上午8時30分，市警62分局在警局門前舉行紀念活動，數十名警員排著整齊的隊伍，與民選官員和社區民眾一道，紀念追思。隨後在警員們的莊嚴敬禮中，那些在恐襲中殉職的警員們的名字一一被念出，在肅穆的氣氛中全場默哀。

62分局局長陳韜在紀念活動上說，紐約九一一恐襲造成3000多人死亡，是一場巨大的災難。恐怖襲擊發生後，紐約警員及消防和救護人員第一時間奔赴現場救援，最終有數十名警員殉職。每年在這一天舉行紀念活動，就是為了牢記他們勇於獻身的精神。州眾議員寇頓(William Colton)、殉職華裔警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等出席這次紀念活動。

當天，轄管布碌崙日落公園的市警72分局、轄管八大道東側的66分局、轄管貝瑞吉的68分局、轄管羊頭灣61分局、轄管康尼島的60分局等多個分局，也在同一時間分別舉行簡單而隆重的紀念儀式。

11日下午和晚上，州參議員郭納德(Andrew Gounardes) 、州眾議員白彼得(Peter Abbate)和市議員紀思庭(Justin Brannan)聯合NIA社區服務網絡，共同辦兩場大型九一一追思及燭光紀念活動。下午的紀念活動在在海洋公園(Marine Park)舉行。晚間紀念活動在貝瑞吉69街的美國退伍軍人紀念碼頭舉行，包括駐地軍人、警局代表和社區民眾數百人出席晚間的紀念活動，大家用追思禱告、向亡者致敬、演唱歌曲、秉燭等多種形式追思逝者，永遠銘記九一一。

市警62分局舉行九一一紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
市警62分局舉行九一一紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

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