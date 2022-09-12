布碌崙華社各界 紀念9/11

市警62分局舉行九一一紀念活動。(記者胡聲橋╱攝影)

九一一 事件21周年，轄管布碌崙 (布魯克林)班森賀的市警62分局和數個華社的分局分別舉辦紀念活動，緬懷在九一一恐怖襲擊中殉職的警員、消防員以及其他遇難者。布碌崙多位民選官員組織九一一追思會，眾多社區民眾參與。

當日上午8時30分，市警62分局在警局門前舉行紀念活動，數十名警員排著整齊的隊伍，與民選官員和社區民眾一道，紀念追思。隨後在警員們的莊嚴敬禮中，那些在恐襲中殉職的警員們的名字一一被念出，在肅穆的氣氛中全場默哀。

62分局局長陳韜在紀念活動上說，紐約九一一恐襲造成3000多人死亡，是一場巨大的災難。恐怖襲擊發生後，紐約警員及消防和救護人員第一時間奔赴現場救援，最終有數十名警員殉職。每年在這一天舉行紀念活動，就是為了牢記他們勇於獻身的精神。州眾議員 寇頓(William Colton)、殉職華裔警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等出席這次紀念活動。

當天，轄管布碌崙日落公園的市警72分局、轄管八大道東側的66分局、轄管貝瑞吉的68分局、轄管羊頭灣61分局、轄管康尼島的60分局等多個分局，也在同一時間分別舉行簡單而隆重的紀念儀式。