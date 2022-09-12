松柏之家9/16辦25周年籌款晚會

松柏之家董事會主席李宗保(後排左六)宣布將舉辦25周年籌款晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家社區服務中心將於16日(周五)在布碌崙 (布魯克林)華社舉辦25周年籌款晚會。松柏之家將與各界嘉賓歡聚一堂，共同回顧四分之一個世紀以來的發展，展望未來。晚會還將表彰為亞裔做出貢獻的社區人士。

松柏之家董事會主席李宗保介紹，該中心為將於16日晚6時30分，在布碌崙位於65街912號的新鳳凰城海鮮大酒樓舉辦慶祝成立25周年及籌款晚會。在各界人士的支持下，門票已售罄。晚會將表彰紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的副幕僚長孫雯、星條旗民主黨 俱樂部主席曲怡文、以及亞美聯盟行政總監姚久安等人。

目前松柏之家社區服務中心有註冊老人4000人，在羊頭灣和班森賀兩處有會所。李宗保說，大約一個月後，該中心在布碌崙15大道6915號裝修一新會所將啟用。

李宗保說，25年來，松柏之家在中心職員及董事局的共同努力下，一直穩步向前發展。松柏之家致力關注社區發展、服務社群 ，提倡社區多元化共融。今後，將堅持以社區為本的服務精神，促進社群凝聚，為耆老提供有質量的多元服務，並將服務範圍擴大到青少年和新移民家庭。此外，還將繼續為弱勢社群發聲，為社區爭取應得的資源。

第17選區州參議員民主黨候選人曲怡文，以及國寶銀行、繁榮華埠總會、亞美醫師協會、仁德醫生等籌款晚會主要贊助機構的華裔代表出席日前的記者會。