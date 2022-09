拜登提名紐約聯邦法官 首南亞裔或創歷史

拜登提名薩勃拉曼尼亞為南區聯邦法院首位南亞裔法官。(取自戈弗雷律師事務所網站)

總統拜登 近日提名 律師薩勃拉曼尼亞(Arun Subramanian)為紐約南區聯邦法院法官;若獲參議院批准,他將是該法院歷史上首位南亞裔法官,他此前也曾為已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)助理。

根據白宮 聲明,薩勃拉曼尼亞畢業於哥倫比亞大學法學院,2007年開始一直在紐約戈弗雷律師事務所(Susman Godfrey LLP)擔任合夥人,2004年至2006年,他曾分別擔任美國上訴法院第二巡迴法院(United States Court of Appeals for the Second Circuit)法官雅各布(Dennis Jacobs)、紐約南區聯邦法院法官林奇(Gerard E. Lynch)以及美國最高法院(The Supreme Court of the United States)大法官金斯柏的助理。

這是一系列新聯邦法官提名人中的其中之一,白宮表示,這些提名人將通過司法系統更好的反映美國,白宮聲明指,「這些選擇繼續履行著總統的承諾,確保法院反映多樣性,這是國家最寶貴的財產之一。他們都非常稱職,經驗豐富,致力於法治,並效忠憲法。」

當日的提名是拜登第26輪聯邦司法職位提名,也是他今年的第13輪提名。

他在上任的頭兩年就提名了143名法官,創下紀錄,在上任的第一年就有比甘迺迪總統以來,任何一位總統都多的提名。