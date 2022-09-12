紐約勞工節萬人遊行 慶140周年

紐約市勞工節遊行慶140周年。(主辦單位提供)

紐約市 勞工節遊行 10日舉行，慶祝由聯合廣場第一次勞工節遊行至今的140周年。上萬名工會會員沿第5大道遊行。今年的遊行亦是製衣業工會紀念1982在華埠哥倫布公園大示威的40周年活動之一。

每年該遊行都在勞工節假期後的周六舉辦，讓工會成員能與家人共度勞工節長周末。今年也是兩年多疫情之後重回第5大道遊行。

遊行由勞工部 長Martin Walsh，紐約州勞工廳長Roberta Reardon，全美勞聯財政秘書Fred Redmond 及紐約市勞工聯盟主席Vincent Alvarez領隊。今年的主題是：工人領導，工人崛起。隊伍包括：教師工會、洒店工會、國際工會、政府文員工會、1199護理員工會、32BJ工會、工人聯盟工會、運輸業工會、食品製作業工會、警察和消防工會、電力人員工會 、零售百貨、傳媒等工會等50 多個組織。