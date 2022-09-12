紐約勞工節萬人遊行 慶140周年
紐約市勞工節遊行10日舉行，慶祝由聯合廣場第一次勞工節遊行至今的140周年。上萬名工會會員沿第5大道遊行。今年的遊行亦是製衣業工會紀念1982在華埠哥倫布公園大示威的40周年活動之一。
每年該遊行都在勞工節假期後的周六舉辦，讓工會成員能與家人共度勞工節長周末。今年也是兩年多疫情之後重回第5大道遊行。
遊行由勞工部長Martin Walsh，紐約州勞工廳長Roberta Reardon，全美勞聯財政秘書Fred Redmond 及紐約市勞工聯盟主席Vincent Alvarez領隊。今年的主題是：工人領導，工人崛起。隊伍包括：教師工會、洒店工會、國際工會、政府文員工會、1199護理員工會、32BJ工會、工人聯盟工會、運輸業工會、食品製作業工會、警察和消防工會、電力人員工會 、零售百貨、傳媒等工會等50 多個組織。
紐約大都會聯會包括製衣業、裁床及樣版工友聯同新澤西聯會的美甲會員及正在組織的星巴克咖啡(Starbucks)工友一起。隊伍在蔡李佛20多人的醒獅表演，加上樂隊演奏的帶領下遊行。沿途吸引許多遊客拍照觀看。
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