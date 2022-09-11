紐約無證客優先許可工作? 合法排期移民喊不公

來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約市 民代日前致信聯邦公民及移民服務局(USCIS)，要求加速解決抵達紐約尋求庇護 的無證客移民身分問題，以便他們能盡快填補紐約市勞動力市場空缺；但他們的呼籲引起了已進入正規移民排期，等待許久的民眾的不滿。

紐約市現任市議員、前曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)寫信給USCIS局長賈杜(Ur M. Jaddou)，表示截至上月25日，已有7300名邊境無證客移民抵達紐約市，「我認為他們的狀態良好，可以向你保證，他們已經做好準備，將開始新工作」。

高步邇表示，移民局 應該盡快幫助這些尋求政治庇護的無證客拿到合法身分，以便他們可以成為紐約市的正規勞動力，「我和不少零售業和餐飲業雇主交談，發現他們都在尋求勞工，填補疫情後的職位空缺，全市經濟已經準備好，讓這些無證客取得工作證件、開始工作。」

根據聯邦公民及移民服務局的最新統計，截至6月底，政庇的積壓案件已接近520萬件，且有850萬件在處理中；與2019年同期比，積壓的案件約270萬。所有積壓案件中，平權庇護的積壓是最嚴重的。

國會眾議員艾斯柏(Adriano Espaillat)表示，他的辦公室在過去五年中，接到民眾反映與移民局有關的案例增加了85%，讓他產生了「可能會永遠拖下去的擔憂」。

而之所以會有如此龐大的積壓數量，和新冠期間大量移民局辦公室關閉有關；移民律師辛普森(Ben Simpson)指出，尋求工作許可證的庇護移民申請數額驚人，「歸根究底是移民局的問題」。

但市議員欲為尋求庇護的無證移民加速申請，引起一些正在排期中的移民不滿。華裔郭藝璇說，「我是正兒八經的工作簽證H1-B申請綠卡，已經等了三年，去年遇到移民局大停擺，導致排期倒退了200多天，本來今年就該拿到的」。

她表示，自己從去年11月到今年9月，只有6月時看到排期前進了33天，其他都毫無進展，「我感到很不公平，如果無證客比透過正常管道尋求工作與身分的人有優勢，那大家都不需要這麼努力讀書和工作了」。