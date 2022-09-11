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睽違2年…法拉盛街坊節 逾1.5萬人參加

記者牟蘭／紐約報導
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(讀者提供)
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(讀者提供)

闊別兩年，皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)主辦的「法拉盛製造」(Made in Flushing)街坊節，10日在法拉盛的40路登場，50家餐廳與小商家等參與，提供特色美食與各類資訊，吸引逾1萬5000人到場，與會的民選官員感嘆「法拉盛回來了」。

「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(...
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(讀者提供)

法拉盛商改區行政主任余鈿崧表示，經過疫情，法拉盛的小商家大洗牌，目前經濟逐漸恢復，此次活動以「法拉盛製造」為主題，推廣當地的美食與商家，吸引民眾到訪法拉盛，也在中秋之際，祝福華人中秋快樂。

「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(...
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(記者牟蘭／攝影)

他說，疫情爆發後，街坊節暫停舉辦兩年，今年疫情趨緩，重新舉辦，已是第七屆。

余鈿崧表示，今年的街坊節有50個攤位參加，其中不少是已參加多次的商家，帶來珍珠奶茶、旋風土豆、甜甜圈、馬拉西亞與西班牙等多家特色美食，還有王嘉廉社區醫療中心與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)等帶來醫療資訊；根據主辦方估計，當天約有逾1萬5000人參與。

「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(...
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(記者牟蘭／攝影)

孟昭文表示，活動當日恰逢中秋節，祝福與會的民眾闔家團圓；她說，疫情趨緩後，看到法拉盛的人流回歸，感嘆「法拉盛回來了」。

參與當天活動的商家張女士表示，三個月前她在40路經營一家甜甜圈，為打開知名度，特別參加此次活動，希望擴大客源；在疫情期間小商家受到許多衝擊，張女士說：「我是小商家，我們需要透過這種方式讓更多人認識。」

「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(...
「法拉盛製造」街坊節帶來美食、零售商品與醫療等資訊，吸引逾1萬5000人參加。(記者牟蘭／攝影)

當天帶兩個孩子參加此次街坊節的王苑表示，疫情趨緩後，她每周末都會帶孩子外出遊玩，得知街坊節的活動後，立即參與，為孩子購買中國美食，了解銀行與健保資訊。

本次活動由安保健康保險(EmblemHealth)、法拉盛銀行、 道明銀行(TD Bank)、紐約長老會皇后醫院與New York Four Seasons Acupuncture等贊助，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀與市警109分局社區聯絡官黃凌欽等也出席當天活動表示支持。

「法拉盛製造」街坊節帶來中國特色美食攤位。(記者牟蘭／攝影)
「法拉盛製造」街坊節帶來中國特色美食攤位。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 美食

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