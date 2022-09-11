金秋之夜舞蹈音樂會 東西方藝術激盪

2022年金秋之夜舞蹈音樂會在曼哈頓林肯中心舉行。(記者張心／攝影)

由紐約北京 同鄉會和美國阿爾弗雷德大學(Alfred University)共同主辦的「2022年金秋之夜舞蹈音樂會」(2022 Golden Night Concert)，於10日中秋節晚，在曼哈頓林肯中心艾麗斯·杜莉廳(Alice Tully Hall)舉行，以中國傳統音樂搭配西洋爵士樂，激盪東西方藝術火花。

演出雲集在美活躍的眾多華裔 舞蹈家與音樂家，包括紐約城市芭蕾 舞團創團74年來的首位華裔首席「芭蕾王子」陳鎮威、芭蕾舞蹈家方仲靜、陸吉兒等，一同帶來了中西經典劇目「天鵝湖」、「白毛女」、 「卡門」等膾炙人口的選段，以及雙人舞選段「梁祝」。

除了舞蹈之外，「2022年金秋之夜舞蹈音樂會」也邀請到二胡世家陳軍、陳依妙共同演奏中國傳統樂和爵士樂等融合音樂，以及阿爾弗雷德大學音樂表演系古箏副教授吳中蓓的古箏演奏等樂器表演。

中國駐紐約副總領事錢進此前表示，「金秋之夜」音樂會為近幾年受關注度最高、影響力最廣的活動之一，希望藉此次活動增進了解、促進友誼，為推動美中關係盡快重回健康穩定發展的軌道，注入正能量。

紐約北京同鄉會理事長侯建利說，今年的活動從農曆春節後就開始籌辦，5月份和林肯中心順利簽約，做為疫情後首次大型回歸的演出，這是同鄉會和美國亞文交響樂團的第三次攜手合作，「我們希望藉此活動走出華裔社區，到主流圈層的重要地點演出，使東西方藝術在碰撞中互相交流，共同促進美中友好發展。」

紐約中領館代總領事江建軍、副總領事錢進，中國駐聯合國代表團代表尹忠良、劉超威，紐約北京同鄉會會長張寶利、紐約華人總商會會長徐家鵬、美東河南同鄉會會長王繼成、美國福建同鄉會陳恆、紐約山東同鄉會會長曹學良、美國川渝同鄉會會長曾澄等到場參加。