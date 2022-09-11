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緬街中秋遊行 多族裔起舞

記者牟蘭／紐約報導
各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈等表演。(記者牟蘭╱攝影)
各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈等表演。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛發展中心(Flushing Development Center)10日舉辦第22屆中秋遊行暨法拉盛建鎮377周年慶典，300多人組成遊行隊伍，橫穿緬街，不同族裔的民眾帶來舞蹈等表演，當天還有放風箏、歌樂表演以及15分鐘的煙火秀，向民眾贈送8000個特製燈籠，吸引千餘民眾參與。

法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(...
法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭╱攝影)

中秋節遊行煙火與賞月活動由法拉盛發展中心主辦、麥當勞贊助，旨在讓華裔在他鄉感受團圓氣氛，並向各族裔民眾傳遞中華文化；遊行隊伍由市警109分局的社區事務官黃凌欽指揮，從38大道交緬街開始，行至皇后區植物園結束，警員沿路封街，逾千民眾街邊駐足拍照，慶祝中秋佳節。

各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈等表演。(記者牟蘭╱攝影)
各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈等表演。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛發展中心主席傅鶴鳴表示，中心已堅持22年舉辦中秋慶祝活動，期盼團結各族裔，展示法拉盛多元文化；他說，此次活動有300多人組成的方隊，其中皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)學生身穿軍服，列隊穿過緬街，還有來自哥倫比亞、墨西哥、多明尼加與千里達族裔帶來特色表演。

法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(...
法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭╱攝影)

居住在長島的周凌表示，他當日與家人在法拉盛慶祝中秋佳節，先與孩子參加40路的街坊節，晚上又趕上緬街遊行，感受節日的氛圍，「一整天都很熱鬧」。

主辦方還為到場的民眾，贈送8000個由知名時裝設計師Joseph Altuzarra設計的創意燈籠，還在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦風箏比賽、舞蹈表演、吃月餅比賽，並於當晚舉辦煙火表演等。

法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(...
法拉盛發展中心舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭╱攝影)

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