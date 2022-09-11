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第6屆世界健身氣功日 華埠舉行

記者張心／紐約報導
曼哈頓華埠第六屆「世界健身氣功日」活動，於10日在羅斯福公園舉行。(記者張心╱攝影)
曼哈頓華埠第六屆「世界健身氣功日」活動，於10日在羅斯福公園舉行。(記者張心╱攝影)

由紐約養生太極氣功聯誼會主辦、華埠共同發展機構等21個組織協辦的曼哈頓華埠第六屆「世界健身氣功日」活動，於10日在羅斯福公園舉行，向民眾宣導強身健體的重要。

做為疫情後首次回歸的大規模氣功健身活動，「世界健身氣功日」匯集了來自20多個隊伍、逾400名演出者，大家圍繞「六字訣和八段錦」的表演主題，帶來了太極氣功、健身歌舞等豐富演出，收穫了現場觀眾的陣陣掌聲。

此外，為了向耆老們宣傳參與活動、積極社交、強身健體的重要性，除了健身氣功和文藝節目之外，眾多協辦單位也在現場設定展覽攤位，為前來觀賞的群眾帶來健康醫療、社會服務、體育鍛鍊等方面的最新資訊。

紐約養生太極氣功聯誼會會長曾順才表示，健身氣功是中國傳統文化的重要組成部分，在疫情後的社會擁有更加特別的意義；「民眾們在長期居家避疫的過程中，面臨著非常嚴峻的身心健康壓力。」

他表示，氣功是歷史悠久的運動，不僅簡單易懂，也老少皆宜，在呼吸運氣間舒活筋骨，能夠幫助人打開身心，長期練習還可強身健體。

華埠商改區執行總監陳作舟對於此次「世界健身氣功日」活動的回歸表示歡迎，呼籲華埠居民積極在疫後到戶外活動，多參加太極氣功、健身歌舞等運動，保持身心健康的同時也可以結交朋友，保持良好的精神狀態。

健身 華埠 疫情

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