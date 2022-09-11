親子互助會猜燈謎 推廣中華文化

親子互助會於日落公園舉辦中秋活動，吸引大批民眾排隊玩猜燈謎遊戲。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)親子 互助會10日在日落公園 舉辦中秋節慶祝活動，以猜燈謎遊戲成為最亮眼的環節，中英文謎題吸引各族裔民眾的參與，透過遊戲讓與會者更了解中華文化，以及傳統節日的習俗活動。

親子互助會會長黃妮可表示，當日的目標就是「重在參與」，在疫情影響下許多華人 無法返鄉，在中秋節這個傳統節日中，相信思鄉之情更甚，她希望藉著活動與社區好友聚在一起，讓海外華人也能享受過節氣氛。

該會在猜燈謎遊戲上帶來中英文版本，吸引不少外族裔民眾參與，「紐約市的文化多元，各個族裔間的相互了解很重要，通過遊戲也能讓外族裔民眾更了解中華文化，以及傳統節日的習俗。」

互助會也趁著該節日向百名義工表達長期以來的感謝，由該會家長親手製作的月餅，帶著滿滿的心意贈送給現場的義工們，與家人分享；黃妮可說，該會至少有100名義工，其中不少義工從中學就開始幫忙，經過了四、五年，直到現在上了大學還持續服務，只要一有空就會回來幫忙籌備活動，已建立很深厚的感情，讓她很感動。