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紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

記者張心／紐約報導
紐約州州長霍楚。(路透社)
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約當局在上州、紐約市汙水中相繼發現小兒麻痺(Polio)病毒後，長島廢水中也在9日首次檢測病毒，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布全州進入緊急狀態，呼籲民眾盡快接種小兒麻痺疫苗(Poliovirus)。

根據州衛生廳9日公布的檢測結果，長島納蘇郡(Nassau County)在廢水檢測中發現了小兒麻痺病毒，該郡迅速被列入危險疾病潛在傳播名單中，是繼洛克蘭郡洛克蘭(Rockland County)、橙郡(Orange County)、蘇利文郡(Sullivan County)和紐約市五大區之後，又一個小兒麻痺病毒高危險傳播區域。

霍楚於當日宣布全州進入小兒麻痺病毒緊急狀態，藉此加強疫苗接種工作，使家長及孩子尋找接種點更加容易；在進入緊急狀態後，除了醫生，包括藥劑師、護理人員、助產醫生等，都能夠提供疫苗接種服務。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，接種疫苗刻不容緩，該病毒對所有未接種，或未及時接種小兒麻痺疫苗的成人、兒童造成危害；「疫苗不僅安全而且有效，能夠保護幾乎所有接種者免於病毒感染。」

根據州衛生廳分析，長島納蘇郡的病毒樣本經過鑒定後，顯示同洛克蘭郡最初的病例有關係；而洛克蘭郡之所以發現小兒麻痺病毒，根源在於當地社區作為「正統猶太裔」的聚集之地，居民因宗教關係拒絕接種小兒麻痺疫苗，目前接種率只有60%。

州衛生廳將全州接種率目標定在90%，建議未注射的群眾盡快施打。

小兒麻痺曾是最令美國人恐懼的疾病之一，每年造成數千病例，主要影響群體是兒童；自1955年開始接種疫苗後，在1960年代成功限制傳播，1979年被宣布根除，在美不再有常規傳播。

紐約州在7月底於洛克蘭郡檢測出一例小兒麻痺確診病例，衛生專家預估這可能只是「冰山一角」，之後紐約市五大區廢水中也發現了小兒麻痺病毒，上州其他區也紛紛檢測出病毒陽性蹤跡。

疫苗 檢測 長島

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