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紐約猴痘疫情趨緩 再開1.6萬劑疫苗

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市將為民眾提供更多猴痘疫苗接種劑量。圖為猴痘疫苗。(路透)
紐約市將為民眾提供更多猴痘疫苗接種劑量。圖為猴痘疫苗。(路透)

猴痘疫情在紐約市趨緩，為繼續控制疫情，市府9日在布朗士再增加一處猴痘疫苗種點，開放1萬6000劑疫苗供民眾接種，除了施打第一劑猴痘疫苗，想要接種第二劑的民眾也可預約。

根據統計，紐約州已有超過8萬8000人完成猴痘疫苗接種，在紐約市病例也逐步下降，過去七天平均新病例下降了52%，且猴痘疫情自8月初達到巔峰後，就下降持穩；不過也有專家表示，猴痘疫情看來雖有好轉，但也有可能是受到假期導致報告延誤的影響，未反應真實的情況。

而根據市府數據顯示，迄今為止在紐約市3214宗病例中，西語裔患病的人數占總病例的三分之一，緊隨其後是非洲裔，占數比例大約是27%；白人猴痘確診者的病例少於25%，亞裔罹患猴痘也為少數。

由於接觸到猴痘患者的衣物、床單等，就有可能被感染，當局不敢大意；市府官員指出，無論移民身分、經濟收入、是否擁有保險，在紐約市人人都能獲得健康資源。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)此前在聲明中也指出，隨著疫苗的供應限制政策放鬆，接種程序會更方便，「我們期待為更多紐約客服務，現在就是接種的時刻，如果你符合條件，隨時歡迎過來。」

9日開放、位於布朗士Tremont的診所接種點，每日最多可為100人提供服務，目前開放給首次接種的民眾，無需預約，地址是布朗士Arthur大道1826號，營業時間是每周一至周日上午11時至傍晚7時；市府也會和社區組織、醫療提供者合作，將劑量提供給轉診對象。

市府官員表示，目前全市所有市府運營的接種點都提供給需要施打第一劑疫苗的人，且無需提前預約；但希望接種第二劑的民眾則需預約，符合的條件包括需在7月23日之前便完成首次接種；預約猴痘疫苗接種，可撥電至(877) 829-4692，或短信輸入「MONKEYPOX」至692-692查詢更多。

猴痘 疫苗 疫情

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