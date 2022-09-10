防BA.5變種病毒 紐約補強針開打

市長亞當斯9日宣布，針對Omicron變種病毒的補強針疫苗9日起在全市發放。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)9日宣布，針對Omicron變種病毒 的補強針疫苗 即日起在全市發放，大約200家醫院、診所、藥房成為首批接種站點，提供輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)兩種新版疫苗，建議12歲及以上市民及時接種。

根據市府最新聲明，補強針疫苗主要為Omicron變種病毒的BA.4、BA.5亞變種提供保護，經聯邦疾病防治中心(CDC)最新批准的兩種此類補強針，分別為針對12歲及以上人群的輝瑞/BioNTech補強針，及適用於18歲及以上人群的莫德納(Moderna)補強針；目前兩種針劑紐約市都已到貨，距離上次接種疫苗滿兩個月的民眾，都可以前往注射。

首批Omicron變種病毒補強針已在本周開始從製造廠運往紐約，大約有200家包括醫院、藥房、私人醫療機構、緊急護理中心在內的組織，已經紛紛收到；下一批新版補強針也已有超過550家、包括330家連鎖藥房的醫療機構預定，預計將在未來幾周抵達。

目前紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)中的七家醫院，將在下周開始為民眾提供針對Omicron變種病毒的補強針施打，開放時間為周一至周五，上午7時30分至下午4時；具體預約可上網查詢，網址為：https://vaccinefinder.nyc.gov/。

為了方便65歲年長者及居家者，市府也提供「居家疫苗接種計畫」(Homebound Vaccination Program)，但目前僅限提供輝瑞疫苗；符合條件者可以上網https://forms.cityofnewyork.us/f/home，或是撥打(877)VAX-4NYC (829-4692)提交報名表。

此外，由紐約市公立醫院系統組織的「街頭健康外展和健康計畫」(Street Health Outreach & Wellness-SHOW Program)也將繼續推行，全市五大區會設立八個流動單位，為無家可歸的市民提供新版補強針、新冠測試、傷口護理、醫療保健等服務。